Salpa l’àncora Gustando Marceddì  

Dal mare al piatto. I fornelli accesi saranno a bordo di un peschereccio. Mentre i cuochi per un giorno saranno i pescatori pronti a preparare cibi a base di cozze, vongole, muggini, polpi e tutti gli altri pesci che ogni giorno finiscono nelle loro reti. Marceddì oggi si trasforma in un ristorante a cielo aperto in occasione della quattordicesima edizione di “Gustando Marceddì”, la rassegna gastronomica che animerà la borgata del terralbese. Un evento non solo gourmet. Alla base dell’iniziativa c’è la voglia di ripartire dopo due anni di pandemia che ha bloccato tutte le manifestazioni, compresa questa. La regia è affidata alla Pro Loco. Faranno da supporto anche i comitati della Leva 70 e 72.

Gusto

Tutte le prelibatezze della laguna che verranno cucinate in mare poi verranno servite dai soci della Pro Loco in via Sardus Pater, di fronte al porticciolo, sotto i gazebo installati per l’occasione. «In tutto verranno preparati circa cinque quintali di pesce –commenta Pino Diana, presidente della Pro Loco di Terralba – È da giorni che ci chiamano da tutta l’Isola per avere informazioni sull’evento che ogni anno riscuote tanto successo. L’obiettivo è quello di promuovere i nostri prodotti locali ma soprattutto il territorio. La borgata di Marceddì ha bisogno di visibilità, ma soprattutto di attenzioni da parte delle Istituzioni regionali. Abbiamo una perla che però deve essere riqualificata per ospitare i turisti tutto l’anno. Intanto ci godiamo questa festa».

La visita

Sarà possibile infatti visitare anche la torre aragonese, recentemente ristrutturata. Il monumento sarà aperto per l’occasione dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Durante la manifestazione sarà aperto anche il giardino delle orchidee, non molto distante dalla pineta. Una tappa obbligatoria per gli appassionati. Porte aperte al museo di Marceddì dove sarà possibile ammirare diverse mostre d’arte. Saranno presenti anche le opere dell’associazione culturale ClaArt e le ceramiche di Luca Zedda. Sempre al museo, dalle 9.30 alle 18.30, ci sarà una manifestazione creativa per grandi e bambini. Con i propri materiali chiunque potrà realizzare un’opera d’arte con un contributo d’iscrizione di pochi euro che verrà destinato ai festeggiamenti per il patrono di Terralba, San Pietro, in programma il 29 giugno. Dalle 16 musica dal vivo.