Salmo rischia solo un’ammenda 

Una ammenda di 400 euro, per il mancato preavviso al Questore. È la sanzione che rischia Salmo (all’anagrafe Maurizio Pisciottu) a conclusione delle indagini sul concerto “abusivo” del 13 agosto 2021. A distanza di poco più di un anno dai fatti, il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, ha già messo il fascicolo tra quelli “lavorati”. Ora è possibile tirare le somme della vicenda, che lo scorso anno aveva acceso le polemiche, sui social, ma anche tra i colleghi di Salmo. Le indagini, in sostanza, hanno escluso violazioni diverse da quelle delle norme del Regio decreto numero 773 del 1931, ossia il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Non c’è altro, non ci sono ipotesi di reato o contestazioni che riguardano le misure di prevenzione anti Covid. Negli atti si parla del concerto del 13 agosto 2021 nel molo Brin, a Olbia, come di un «pubblico spettacolo e un trattenimento all'aperto con 3500 persone, senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza». Niente di più.

Le ragioni del rapper

Salmo aveva fornito subito la sua versione dei fatti (con un video pubblicato su Instagram), rivendicando la sua esibizione, come denuncia pubblica della drammatica condizione dei lavoratori dello spettacolo, allo stremo a causa dei divieti imposti dalle misure anti Covid (si parla ovviamente dell’estate 2021). La contestazione del mancato preavviso potrebbe arrivare con un decreto penale, che, a quanto pare, la Procura ha già richiesto al Tribunale di Tempio. In questi casi la parola passa al giudice.

La ruota panoramica

Insieme a Salmo è stato chiamato in causa anche il titolare della ruota panoramica di Olbia, Kevin Lupetti. Il concerto infatti si è tenuto sotto la ruota e utilizzando gli impianti della ditta di Lupetti. Lo stesso imprenditore toscano è stato però già colpito da una sanzione amministrativa, quasi 1500 euro. La multa è stata inflitta dalla Capitaneria di Porto di Olbia, per il presunto utilizzo improprio dell’area demaniale concessa a Lupetti dall’Autorità portuale della Sardegna. La sanzione è stata impugnata davanti al giudice di Pace di Olbia. Nessun commento per ora da parte dei legali di Salmo e di Lupetti, gli avvocati Rino Seu, Antonello Desini e Nicoletta Mani.