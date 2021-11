Salmo dal pm tiene la bocca chiusa 

La sua versione dei fatti, Salmo, l’aveva data dopo il concerto del 13 agosto, con un video di diversi minuti postato sui social. E ieri mattina, intorno alle 13, dopo essersi seduto davanti al procuratore Gregorio Capasso, ha sbrigato la pratica dell'interrogatorio in pochi secondi: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Maurizio Pisciottu ha scelto la linea del silenzio, ha risposto così alla convocazione del capo dei pm galluresi, che indaga sul concerto dello scorso 13 agosto, organizzato (stando alla tesi accusatoria) senza le autorizzazioni amministrative sotto la ruota panoramica di Olbia. A differenza del coindagato Kevin Lupetti, titolare della ruota, Salmo non ha fornito alcun elemento al pm su quanto avvenuto prima della sua esibizione, che portò sul lungomare di Olbia quasi 4mila persone. Stando a indiscrezioni, però, la scelta di Salmo non è una porta chiusa in faccia al procuratore della Repubblica, il rapper e il suo difensore l'avvocato Rino Seu, avrebbero annunciato il deposito imminente di una corposa memoria sui fatti oggetto dell’inchiesta.

«È stata una mia idea»

Salmo ha già ampiamente spiegato con il video del 14 agosto 2021 (acquisito dalla Procura) che l’esibizione sotto la ruota panoramica non era stata organizzata dalla società proprietaria dell’impianto e tantomeno, comunicata preventivamente alle autorità locali, Comune di Olbia in testa. Pisciottu ha sostanzialmente rivendicato la perfomance artistica come provocazione pensata per denunciare le condizioni dei lavoratori dello spettacolo, causate dell’emergenza pandemica. Salmo ha in diverse circostanze escluso il coinvolgimento di altre persone nella organizzazione della serata del 13 agosto. Kevin Lupetti, titolare della ruota panoramica, assistito dagli avvocati Antonello Desini e Nicoletta Mani, ha detto al pm che il rapper, quando chiese di poter salire sulla piattaforma della ruota, parlò di un sorta di comizio, non di un concerto. Ora la Procura ha tutti gli elementi per decidere su una violazione penale che è poco più di una contravvenzione. Ieri Salmo ha visitato il Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” e ha incontrato gli studenti e tanti giovanissimi fans.

