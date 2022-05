«Salme trasferite in modo irregolare» 

Si apprestano ad essere ultimati i lavori che consegneranno le camere mortuarie al presidio ospedaliero del Cto, ma nel frattempo una nota della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, rileva la violazione delle norme che disciplinano il trasporto dei cadaveri.

Occorre un passo indietro per comprendere le dinamiche di una vicenda destinata a provocare altre polemiche. Il dislocamento dei servizi dall’ospedale Santa Barbara in via Leonardo a quello del Cto comportò nel 2016 l’impegno dell’allora direzione Asl ad assicurare dei locali per la conservazione delle salme nel presidio di via Cattaneo, in modo da evitare il trasporto del feretro. Locali ancora non conclusi e trasporto che, da quanto denunciato più volte dall’Opi, si è sempre effettuato violando le norme vigenti in materia.

La denuncia

La stessa organizzazione infermieristica ricevette nel febbraio scorso la testimonianza di un cittadino: «Hanno trasferito la salma di un nostro congiunto su di una barella, avvolta da un lenzuolo e contenuta con delle cinghie». Una denuncia che suggerì all’Opi la richiesta di un’ispezione da parte del Ministero della Salute. Una verifica che si è tradotta con una nota della direzione generale della prevenzione sanitaria nella quale si legge: «Si evince la violazione delle norme contenute nel vigente regolamento di Polizia mortuaria, da parte del Comune d’Iglesias ed in particolare del sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria comunale, ma anche da parte della Asl, che vigila e controlla il servizio di trasporto e annualmente riferisce al sindaco e gli propone provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità». Per il presidente dell’Opi Graziano Lebiu, il pronunciamento della direzione generale è una conferma delle preoccupazioni palesate in numerose circostanze dall’Ordine sul mancato rispetto dei regolamenti nell’ospedale Cto di Iglesias: «Siamo consapevoli delle criticità che devono essere risolte per gradi dalla Asl Sulcis - conclude Graziano Lebiu - ma nonostante le tante segnalazioni non abbiamo mai ricevuto alcun tipo di riscontro» .

Il sindaco