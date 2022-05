Salme da trasferire, la ditta dà forfait 

L’agenzia funebre del cagliaritano che aveva mostrato interesse partecipando al bando di gara indetto dalla Asl Sulcis per occuparsi del trasferimento delle salme dal presidio ospedaliero del Cto all’obitorio del Santa Barbara, a Iglesias, ha fatto marcia indietro.

La spiegazioni

Una situazione che si ripresenta con una puntualità che non lascia spazio a dubbi: per risolvere il problema del trasporto dei deceduti occorrerà consegnare al Cto le nuove sale mortuarie. A confermare il forfait dell’impresa funebre del cagliaritano è il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes: «Come accaduto per l’impresa di Carbonia, anche quest’ultima, ha dapprima mostrato interesse e poi si è tirata indietro - spiega Pes -. Stiamo cercando in tutti i modi di accelerare la consegna del nuovo obitorio, purtroppo però non dipende da noi, siamo legati alla c onsegna di particolari interruttori funzionali alla centrale Power che il fornitore ha delle difficoltà a reperire».

I precedenti

La vicenda ha inizio quando in una nota del ministero della Salute fatta pervenire ai vertici dell’azienda sanitaria, si suggeriva d’intervenire nell’immediato sulle modalità d’esecuzione del trasporto delle salme, definita non conforme ai vigenti regolamenti. L’azienda sanitaria avviò subito una ricerca di mercato per individuare un’impresa iglesiente: la ricerca non sortì alcuna soluzione e fu pertanto allargata al territorio di Carbonia. Un operatore economico accolse la richiesta e accettò un appalto della durata di 6 mesi per 300 euro a intervento. Tutto risolto? No, perché in breve tempo lo stesso operatore formalizzò alla Asl l’intenzione di non volere più occuparsi del servizio. Punto e a capo, si avvia una nuova indagine allargandola alle imprese del cagliaritano. Nuovo bando e nuovo interesse da parte di un’agenzia che accetta un contratto semestrale al costo di 700 euro a intervento, fino a un importo complessivo massimo di 5 mila. Ecco la delibera a firma della direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus che annunciava l’intesa trovata. Pochi giorni dopo la storia si ripete: anche quest’ultima impresa abdica al servizio.

Le reazioni

Alla base dei numerosi forfait di tutti gli operatori economici ci sarebbe una legge che vieta loro di prestare dei servizi all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private. «Le delibere aziendali della Asl Sulcis sono congrue, pertinenti e rispondono alle esigenze del territorio - spiega il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu -. Persistendo una condizione d’ingovernabilità del sistema “trasporto salme”, sarebbe necessario che le autorità competenti accendano un riflettore sulla correttezza di procedure e comportamenti». Per il presidente delle rsu aziendali Gino Cadeddu (Cgil): «L’azienda dovrebbe far concludere subito i lavori del nuovo obitorio, comprare gli arredi e nel frattempo continuare a far svolgere ai nostri necrofori il loro naturale lavoro, quello che fanno da sempre».