Salma riesumata, denunciato il Comune 

La riesumazione di salme per errore rischia di costar caro al Comune: spuntano infatti nuovi episodi: «È successo anche a noi, una mattina siamo andati a posare un fiore sulla tomba di mia nonna ma era stata rimossa nonostante avessimo pagato la concessione: non colpevolizziamo nessuno, un disguido può accadere ma lo troviamo comunque inaccettabile». Angelina Figus, 64 anni, insegnante di canto polifonico molto conosciuta a Carbonia e nel Sulcis, denuncia con fermezza una vicenda finita di recente sulle pagine del nostro giornale dopo il caso esploso una decina di giorni fa. Cioè la rimozione di sepolture per le quali il Comune riteneva erroneamente che non fossero stati pagati i rinnovi delle concessioni sulla scorta di una capillare rivisitazione scattata un paio di anni fa. Episodi che, nel corso di circa un anno e mezzo sarebbero stati diversi, almeno cinque. E sono inconvenienti per i quali, come conferma la stessa insegnante, il Comune rischia, in base a ciò che potrebbe decidere un giudice, di pagare i danni morali alle famiglie che hanno fatto causa all’ente.

La denuncia

Il caso rivelato da Angelina Figus somiglia tantissimo a quello sollevato dalla famiglia di Tore Serra e conferma che non si trattava di un episodio sporadico: «Come spesso capitava, alcuni miei parenti sono andati a posare un fiore sulla tomba di mia nonna materna, Maria Luisa Pinna, che era sepolta in un loculo per il quale circa 2-3 anni fa avevamo pagato il rinnovo, e non l’abbiamo più trovata: rimossa». Dopo le proteste, i resti della defunta sono stati poi ricollocati dove si trovavano prima, «ma in famiglia abbiamo ritenuto – prosegue l’insegnante - di avere subito danni morali da questa vicenda e ci siamo rivolti ad un legale». Il contenzioso è in corso. Ma altri episodi analoghi si sarebbero verificati sia al cimitero principale di Carbonia che in quello della frazione di Cortoghiana. O per equivoci, oppure perché – fanno sapere dagli uffici cimiteriali - non tutte le procedure inerenti i rinnovi sarebbero state completate (ma per gli ultimi episodi le famiglie avevano inviato Pec al Comune). Oppure ancora per un ipotetico difetto di comunicazione fra gli uffici.

Il disappunto

«Non criminalizziamo nessuno – conclude l’insegnante – e riteniamo che i defunti siano da ricordare prima di tutto e per sempre nei nostri cuori, ma non trovarsi senza preavviso la sepoltura vuota lascia profonda amarezza». Amarezza che si unisce allo sconcerto di quanti continuano a ritenere troppo alte le nuove tariffe imposte dall’amministrazione uscente per gli oneri trentennali di concessione cimiteriale: da 650 a 1300 euro: «Un salasso - accusa Giuseppe Meletti, ex consigliere con la Giunta Casti cui di recente è toccato affrontare una doppia spesa - la nuova Giunta dovrà porre rimedio>.