Salesiani, open day e laboratori didattici 

Un’iniziativa speciale aperta a ragazzi e famiglie. «L’abbiamo pensata insieme ai nostri docenti delle materie scientifiche – precisa il direttore – indirizzata a ragazzi e famiglie che possono arrivare nella nostra scuola all’ora che desiderano previa prenotazione sul nostro sito e partecipare a qualche esperimento e toccare con mano i risultati, verificare una legge scientifica oppure osservare al microscopio elettronico i batteri presenti nelle proprie mani oppure misurare l’acidità o la basicità della saliva, estrarre il Dna. Insomma, esperienze che i nostri ragazzi fanno ogni qualvolta si recano in laboratorio». Una “Notte in Lab” mirata. «L’Open day nello specifico riguarda i due licei, perché da quest’anno abbiamo aperto i potenziamenti biomedico e linguistico».

L’istituto salesiano Don Bosco di viale Sant’Ignazio si mette in vetrina aprendo le porte dei suoi laboratori. Nella scuola diretta da don Michelangelo Dessì venerdì sarà una giornata particolare, soprattutto per l’orario scelto opportunamente dalle 20 alle 22,30 per permettere a genitori e ragazzi, in quell’arco di tempo certamente più liberi da impegni, di partecipare agli esperimenti di Scienze, di Fisica, di Chimica. Un modo collaudato per far conoscere l’offerta formativa, relativa soprattutto al potenziamento biomedico del liceo classico e del liceo scientifico. Per prenotarsi è sufficiente cliccare sul sito dell’istituto. È necessario esibire il Green pass all’ingresso.

L’istituto salesiano Don Bosco di viale Sant’Ignazio si mette in vetrina aprendo le porte dei suoi laboratori. Nella scuola diretta da don Michelangelo Dessì venerdì sarà una giornata particolare, soprattutto per l’orario scelto opportunamente dalle 20 alle 22,30 per permettere a genitori e ragazzi, in quell’arco di tempo certamente più liberi da impegni, di partecipare agli esperimenti di Scienze, di Fisica, di Chimica. Un modo collaudato per far conoscere l’offerta formativa, relativa soprattutto al potenziamento biomedico del liceo classico e del liceo scientifico. Per prenotarsi è sufficiente cliccare sul sito dell’istituto. È necessario esibire il Green pass all’ingresso.

Un mondo speciale

«Si tratta di un Open day dei nostri laboratori», spiega don Michelangelo. «Vogliamo permettere ai ragazzi e alle famiglie di conoscere il mondo dei laboratori scientifici, il mondo del laboratorio di Scienze, di Chimica, di Fisica e dare loro l’opportunità di apprezzare il potenziamento biomedico dei nostri licei, sia classico che scientifico ma anche vedere in che modo, già alla scuola media, i nostri ragazzi possono usufruire nell’attività didattica ordinaria degli strumenti dei laboratori».

Una Notte in Lab

Un’iniziativa speciale aperta a ragazzi e famiglie. «L’abbiamo pensata insieme ai nostri docenti delle materie scientifiche – precisa il direttore – indirizzata a ragazzi e famiglie che possono arrivare nella nostra scuola all’ora che desiderano previa prenotazione sul nostro sito e partecipare a qualche esperimento e toccare con mano i risultati, verificare una legge scientifica oppure osservare al microscopio elettronico i batteri presenti nelle proprie mani oppure misurare l’acidità o la basicità della saliva, estrarre il Dna. Insomma, esperienze che i nostri ragazzi fanno ogni qualvolta si recano in laboratorio». Una “Notte in Lab” mirata. «L’Open day nello specifico riguarda i due licei, perché da quest’anno abbiamo aperto i potenziamenti biomedico e linguistico».

Scuola di vita

Perché una famiglia dovrebbe decidere di iscrivere il proprio figlio ai salesiani? «Fondamentalmente per la serietà della scuola», afferma don Michelangelo. «Offriamo un accompagnamento personalizzato che il sistema educativo di Don Bosco mette in campo, rendendo ogni ragazzo protagonista del suo percorso formativo. I nostri studenti al termine del percorso si riconoscono profondamente debitori della formazione ricevuta dai salesiani. Soprattutto perché è una preparazione integrale, che non si occupa solo della loro crescita intellettuale ma mette insieme la formazione umana, quella culturale a più ampio respiro, una formazione all’interiorità, alla trascendenza, al rispetto, alla solidarietà. Questo – precisa don Michelangelo – è fondamentale per ogni scuola ed è il fiore all’occhiello della nostra esperienza scolastica ed educativa».

In classe

L’istituto Don Bosco e l’Infanzia Lieta sono scuole cattoliche, salesiane, pubbliche paritarie e libere. «Nella scuola dell’infanzia nei due licei abbiamo circa 550 allievi. Li accompagniamo per un lungo tempo, 15 anni. Ciò permette alle famiglie di avere una formazione nel segno della continuità. L’idea che ci ha guidato è di permettere ai ragazzi un orientamento universitario sin dall'inizio del liceo. La struttura del potenziamento fa esercitare i talenti di cui i ragazzi sono portatori evitando di perdere tempo all’ultimo anno delle superiori o peggio ai primi anni dell’università per capire per quale facoltà sono portati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata