Sale operatorie: solo urgenze 

Erano 32 nel 2016, sono scesi e 23 tre anni fa e adesso al San Martino gli anestesisti sono 15, più il direttore dottor Augusto Cherchi e due specializzande. Per occuparsi delle cinque sale operatorie ( ortopedia, chirurgia, urologia, ostetricia e endoscopia) dovrebbero correre quanto l’olimpionico Marcell Jacobs.

Delle due l’una o erano in sovrannumero prima e sono sotto adesso. Più la seconda che la prima visto che la direzione con un organico del genere si è vista costretta a raccomandare agli anestesisti di occuparsi prima di tutto delle sedute chirurgiche legate alle emergenza. I pazienti in attesa di altri interventi “ordinari” ma che ordinari proprio non sono, volenti o nolenti, dovranno pazientemente attendere il turno che arriverà quando arriverà.

Liste d’attesa

«Prima si facevano 30 sedute operatorie a settimana, adesso si fanno solo le urgenze. E così per esempio il reparto di ortopedia, fino a due anni fa fiore all’occhiello del San Martino e ai primi posti a livello nazionale per rispetto delle linee guida, è cascato. Oggi 11 pazienti fratturati ricoverati in quel reparto non si sa quando potranno essere operati perché le fratture non sono considerate urgenza. Come anche i malati oncologici, per dirne un’ altra. Soffrono ma possono aspettare: assurdo» accusa Maria Carmela Marras, del Comitato per il diritto alla Salute.

Mancano i medici

Il problema, ripetono all’Asl, è che medici non ce ne sono. «Rispondo con una domanda: ma quelli che ci sono come sono dislocati nelle altre Assl sarde? Siamo convinti che dovunque, a Cagliari o al Nord per esempio, si registra una carenza di medici anestesisti come a Oristano? Io qualche dubbio ce l’ho e vorrei togliermelo», insiste Maria Carmela Marras.

Caso Oristano

Anche il dottor Giampiero Sulis, responsabile provinciale del Cimo, punta a riequilibrare le forze in campo «perché se a soffrire più di tutti fosse Oristano, come purtroppo temiamo sia, il problema è politico e spetta ai politici difendere le giuste richieste del territorio che li ha espressi».

I politici

Dalla manifestazione sulla Carlo Felice del 22 luglio con tutti i sindaci della Provincia non è venuto fuori niente, «se non avremo risposte a breve ci vedremo ancora qui nella Carlo Felice a settembre perché la pazienza è finita», è stato l’impegno dei sindaci. Fino a oggi Regione e Ats non si sono fatti sentire. Maria Carmela Marras ricorda che anche la richiesta del Comitato all’assessore regionale alla sanità di “mandare qualcuno a Oristano” è rimasta senza risposta .

L’emergenza

«Non so cosa succederà in questo mese col personale in ferie e, spero tanto di essere smentito, con un carico di lavoro al pronto soccorso per gli incidenti che storicamente aumenta, sottolinea il responsabile del Cimo, dottor Sulis. Intanto già con l’ordinario il medico di turno al pronto soccorso la notte deve fare miracoli perché anche nell’avamposto ospedaliero l’organico non ha un buco ma una voragine. I sindaci e i sindacati protestano, i cittadini subiscono e i politici che fanno?

