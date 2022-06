Sale la Tari per le seconde case 

Su 6.600 utenze domestiche, 1.758 hanno subito un aumento medio tra 1 e 15 euro annui. «Riguarda le seconde case, non i residenti», ha detto, ieri mattina in Consiglio comunale, il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, 56 anni, illustrando il nuovo tariffario Tari. Rispetto al 2021 gli indici (calcolati per metro quadro) della parte fissa delle utenze domestiche sono calati per tutte le sei fasce familiari, ma ha subito incrementi la parte variabile, cioè la tariffa annuale intera a famiglia. Ma guai, per Cannas, a chiamarli aumenti, tanto che ha pure corretto l’assessora al Bilancio, Bonaria Murreli, che replicando al consigliere della minoranza, Marcello Ladu, ha parlato di «aumento di un euro all’anno». Il sindaco si è affrettato a intervenire: «È una redistribuzione tra fasce di utenza», con la Murreli che ha annuito, chiarendo che si tratta di variazioni «a seguito dei nuovi coefficienti disposti da Arera».

Confronto acceso

Ladu ha accusato la maggioranza, presente in Aula con 9 esponenti su 12 (assenti Luca Cacciatori, Fabrizio Porrà e Michela Iesu), di aver aumentato le tariffe sui rifiuti. «C’è stato un accanimento sui nuclei unipersonali e con due componenti. Per bar, caffè e pasticcerie la tariffa è addirittura raddoppiata. Questi commercianti, reduci da due anni di pandemia e dopo l’assenza dell’amministrazione per l’organizzazione di spettacoli, si ritroveranno con bollette più pesanti. Dire che non ci sono stati aumenti indiscriminati è fuorviante, saranno i cittadini a giudicarvi». Murreli ha replicato accusando Ladu di «strumentalizzare» la vicenda e dicendogli che «ha visto una trave quando, invece, è una pagliuzza».

Il dibattito

Il consigliere di opposizione, Severina Mascia, ha posto l’accento su presunte «incongruenze tra i dati documentati». Al termine della relazione, il sindaco si è riservato di rispondere. «Confido in una risposta, perché le altre che aveva preannunciato non sono mai arrivate», ha puntualizzato Mascia. Cannas ha chiarito che «il Piano economico finanziario non ha subito aumenti nella cifra complessiva» e focalizzando l’attenzione sul tariffario ha detto che «c’è stata una disposizione Arera che ha obbligato a fare alcuni spostamenti del bilancio grezzo e cioè alcune voci sono passate ai costi fissi. Questo ha generato, a parità di costo complessivo, una lievissima distribuzione che non incide su nessuno».