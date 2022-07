Saldi al via sull’onda dell’ottimismo 

La fiducia non manca, ma ora la parola passa ai registratori di cassa. Nell’Isola da oggi negozi e grandi magazzini partono con promozioni e prezzi stracciati per smaltire i campionari estivi e rimettere in carreggiata i bilanci dopo mesi di crisi nera. Le stime fatte dalle principiali associazioni di categoria fanno trasparire un cauto ottimismo, nonostante il carovita devastante degli ultimi mesi, giustificato soprattutto dal ritorno in massa dei turisti in Sardegna e dalla voglia dei sardi di uscire di casa per tornare a vivere e acquistare

Previsioni

Nelle prossime ore si capirà se le previsioni rosee verranno rispettate, alla luce anche della grandi incognite sulla effettiva capacità di spesa delle famiglie, intaccata dall’aumento di bollette, carburanti e spesa alimentare.

«I dati sono simili allo scorso anno, ci aspettiamo consumi in leggera crescita rispetto alla 2021 determinati anche dalla presenza maggiore di turisti nell’Isola», spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura. «I saldi rappresentano ancora una boccata d’ossigeno per il comparto del commercio. Non dobbiamo dimenticare l’acquisto nei negozi di prossimità, rappresenta il vero sostegno ai nostri centri urbani in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale».

Incognite