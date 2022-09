Saipem recluta venti rinforzi 

Oltre i cancelli dello stabilimento di via Lungomare il personale ha temuto che le luci si spegnessero spalancando le porte alla desertificazione industriale. Poi un anno fa il vento è cambiato e il portafoglio commesse di Intermare s’è ingrossato, con la conseguenza che negli ultimi dodici mesi sono state effettuate 20 assunzioni. Di queste, 16 sono nuove di zecca mentre 4 sono stabilizzazioni. Effetti balsamici per l’ultima grande industria del territorio, rimasto orfano della Cartiera delle cui aree, a distanza di decenni dai titoli di coda, le istituzioni non hanno ancora individuato la destinazione.

Cantiere in fermento

In cantiere sono appena iniziati i lavori legati alla nuova commessa Baleine, nell’offshore della Costa d’Avorio, ma quella che dovrebbe offrire garanzie più solide è Yellowtail, contratto assegnato a Saipem da una controllata di ExxonMobil per lo sviluppo del progetto nel blocco offshore di Stabroek, al largo della Guyana a una profondità di 1.800 metri. Nell’ultimo anno l’organico dello stabilimento è stato potenziato con una ventina di figure professionali, fra cui saldatori e operatori di officina. Muscoli utili a soddisfare la mole di lavoro sopraggiunta per effetto delle nuove acquisizioni nel portafogli della società di San Donato Milanese. Baleine, insieme ai jacket Doggerbank A e Doggerbank B sono l’attualità più stretta, ma sullo sfondo spunta Yellowtail. Intorno a quest’affare si fondano le speranze di allungare la stabilità lavorativa. In più, secondo le indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni, nell’ambiente cova il sogno Cassiopea, rappresenta un’infrastruttura strategica nel panorama energetico nazionale.

Il sindacato

In un territorio che si è cucito addosso la maglia nera degli indicatori economici, anche 20 assunzioni producono un’infusione di ossigeno. Ne sono consapevoli anche i sindacati. «Saipem - hanno detto Michele Muggianu, 40 anni, e Marco Pistis (48), rispettivamente leader di Cisl Ogliastra, rsu e segretario territoriale Fim Cisl - rappresenta una realtà solida e concreta per il territorio. Le assunzioni a tempo indeterminato si sommano anche a quelle effettuate lo scorso anno e rappresentano un segnale importante,arrivato anche a seguito dell’impegno assiduo della rsu e delle sigle sindacali sul tema del rafforzamento degli organici».