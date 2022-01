Saipem, il futuro appeso a un filo 

Settantaquattro giorni all’alba. Il 31 marzo scade la concessione demaniale che un anno fa la Regione ha rinnovato alla Saipem per l’utilizzo dell’area utilizzata dall’Intermare. Sulla vicenda balla un ricorso al Tar, la cui decisione è attesa nelle prossime settimane. In undici pagine gli avvocati, a cui si è affidato il colosso di San Donato Milanese, rivendica il diritto al rinnovo pluriennale della concessione demaniale. La stessa superficie è corteggiata dalla Turismar. La società turistica con sede a Arbatax, i cui interessi sono tutelati da Maurizio Scarparo, si è costituita nel ricorso depositato da Saipem, lasciando comunque aperta la porta all’ipotesi di interrompere il contenzioso qualora si raggiungesse un graduale accordo sull’utilizzo delle aree ex Cartiera da parte dell’Intermare.

Cercansi conferme

Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi, Massimo Conti, Francesco Campodonico, Lorenzo Pellerano, Lorenzo Fabro e Alessio Vinci sono i legali che difendono Saipem nella partita giudiziaria da cui scaturirà l’eventuale rinnovo pluriennale della concessione. Per il pool gli atti impugnati sono «palesemente illegittimi e devono essere annullati» perché violerebbero gli articoli 36 e 37 del Codice della navigazione, l’articolo 18 del regolamento del Codice della navigazione, articoli della legge 241 del 1990 sul diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e per «eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione». Nello stabilimento di via Lungomare sono in corso lavori destinati a protrarsi oltre il 31 marzo: «Il rinnovo della concessione solo in via provvisoria fino a marzo 2022 pone a serio rischio le commesse acquisite, che si spingono oltre dicembre 2022, e potrà compromettere l’aggiudicazione di nuovi lavori con possibili riflessi sugli attuali 500 posti di lavoro tra diretti e indotto. I quasi 50 anni di utilizzo del bene demaniale da parte del Gruppo Saipem offrono in prospettiva ampie garanzie di proficuo sfruttamento della concessione». La richiesta ai giudici è precisa: «Il ricorso va accolto e annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui si dispone che la concessione dell’area ora utilizzata da Saipem sia affidata con “procedura a evidenza pubblica” e quindi gli effetti della concessione in favore della ricorrente siano limitati nel tempo, perdurando fino alla conclusione dell’iter».

L’incognita

Con il decreto legge 121 del 10 settembre 2021 lo scalo di Arbatax è stato inserito nell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Con quel provvedimento l’ente, presieduto da Massimo Deiana, ha assunto la competenza esclusiva sulle concessioni.