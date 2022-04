Saipem, futuro in chiaroscuro 

Tra Baccasara e le aree portuali soffiano venti gelidi. Il Comune di Tortolì è stato inadempiente nei termini concessi per l’infrastrutturazione delle aree ex Cartiera e, al netto delle motivazioni che hanno provocato i ritardi, il rischio di bruciare 4,1 milioni di euro è stato altissimo. Tanto che soltanto un intervento straordinario della Regione ha salvato capra e cavoli: la Giunta ha fissato al 31 dicembre l’ultimatum per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante sui 35 ettari. In attesa di chiarire le sfumature progettuali per quelle aree, sono affiorati i malumori (covati da tempo) del Consorzio industriale verso Saipem che secondo Franco Ammendola, da un anno al vertice dell’ente consortile, non andrebbe incontro alle esigenze del territorio.

La controversia

La nota che Franco Ammendola, 71 anni, ha trasmesso al presidente Christian Solinas e, fra gli altri, anche a Eni e al ministero dello Sviluppo economico, ha fatto rumore. Il dirigente ha denunciato il fatto che Saipem sarebbe distante dal territorio, tanto che avrebbe richiesto un compenso eccessivo per il varo di un’imbarcazione in fase di completamento nei cantieri di B-Metal. Al riguardo, ieri, è intervenuto l’amministratore delegato di Maori Yacht, l’azienda con sede a Olbia che ha commissionato il gioiello del mare. «Maori Yacht, nei giorni scorsi, ha raggiunto un accordo con Saipem soddisfacente per entrambi le parti per il varo del Maori 125 (38 metri) che verrà effettuato il 12 maggio prossimo ad Arbatax». Immediata la replica di Ammendola: «Anche se il prezzo resta alto, possiamo comunque ritenere accettabile la richiesta. Comunque Saipem sappia che sul territorio esistono anche altre esigenze, sempre nel settore della cantieristica nautica per varo e alaggio. La richiesta di incontro alla Regione resta valida».

Il sindacato

Saipem non commenta, la Cisl sì. «L’importante accordo raggiunto tra Saipem e la società Maori Yacht - ha detto Michele Muggianu (39), segretario Cisl Ogliastra - rappresenta un segnale importante di collaborazione tra le realtà industriali insediate nel territorio. È però una soluzione che può andar bene in emergenza. Nei tempi più brevi possibili occorre procedere con le opere necessarie all’ammodernamento dello scalo e all’acquisto del travel utile a sviluppare tutte le potenzialità del settore nautico. La nostra azione di pressione verso gli enti preposti alla realizzazione delle opere sarà continua fino al raggiungimento degli obiettivi».