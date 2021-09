Saipem, concessione fino al 2025 

La concessione dell’area demaniale a Saipem è in orbita verso il 2025. La volontà della Regione è quella di rinnovare per il prossimo quadriennio la convenzione con la multinazionale che all’Intermare dà lavoro a mezzo migliaio di professionisti del settore metalmeccanico. Sono questi i termini su cui starebbero lavorando gli avvocati del Demanio e di Saipem. Il rinnovo per i prossimi quattro anni garantirebbe respiro al cantiere, dove sono in corso diverse lavorazioni con scadenze proiettate ben oltre marzo 2022, termine della concessione, e al territorio per cui l’ombrello economico di Saipem è un balsamo tonificante. Solo con la ratifica dell’accordo l’impero di San Donato Milanese ritirerà il ricorso al Tar contro la Regione per la procedura sull’affidamento dell’area occupata da mezzo secolo.

La novità

Gli indirizzi politici sui tempi del rinnovo sarebbero arrivati dall’assessore regionale agli Enti locali, Quirico Sanna. Insieme al collega di Giunta, Giorgio Todde, martedì scorso a Cagliari ha aperto un tavolo straordinario. Per quattro anni la convenzione dovrebbe essere in cassaforte. La conversione nero su bianco dell’accordo non eviterebbe il bando pubblico per l’assegnazione della superficie, la procedura sarebbe soltanto rinviata. Nel 2025, l’onere di istruire il bando potrebbe spettare non più alla Regione, ma all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna nella cui sfera il porto di Arbatax è stato inserito il 2 settembre scorso con un decreto che va convertito in legge entro i prossimi sessanta giorni.

La criticità

L’area sud del porto fa gola anche ad altre realtà economiche. Una società con interessi nel turismo guarda con decisione al sito dove l’Intermare sviluppa gioielli per l’industria petrolifera dal 1972. Il bene su cui Saipem, insediata con Eni nel 1973, ha le sue attività si estende su 236 mila metri quadri: 48 anni dopo la concessione vacilla. In passato i rinnovi erano quasi una formalità. Con il penultimo contratto, nel 2006, Saipem e Demanio avevano siglato l’accordo per 14 anni.

