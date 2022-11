Sagre d’autunno tra vino e funghi  

«Si tratta di iniziative che servono a rafforzare ancora di più la cultura vitivinicola (e non solo) nel nostro territorio - dice l’assessore Andrea Rubattu -. Crediamo molto nella cultura enogastronomica. Da anni promuoviamo manifestazioni importanti, come Binzatteris, per premiare coloro i quali si dilettano alla cura delle proprie vigne. Ci auguriamo che nel prossimo futuro si possa riprendere a investire nel settore, che rappresenta un’importante fetta dell’indotto e rafforza la nostra economia».

Autunno in Sas Sette Carrelas, tra prodotti tipici locali, vino e funghi, per la valorizzazione del turismo, della cultura e dell’enogastronomia. A Macomer si parte con il corso di sommelier e di potatura per arrivare alla sagra del 19 e 20 novembre, con “Su piritzolu”, in passato il vino dei poveri, e di “S’Antunna". Tutto sotto la regia del Comune con la Pro Loco, l’associazione Binzatteris e quella dei sommelier. Manifestazioni importanti, che caratterizzeranno l’autunno nel Marghine.

Autunno in Sas Sette Carrelas, tra prodotti tipici locali, vino e funghi, per la valorizzazione del turismo, della cultura e dell’enogastronomia. A Macomer si parte con il corso di sommelier e di potatura per arrivare alla sagra del 19 e 20 novembre, con “Su piritzolu”, in passato il vino dei poveri, e di “S’Antunna". Tutto sotto la regia del Comune con la Pro Loco, l’associazione Binzatteris e quella dei sommelier. Manifestazioni importanti, che caratterizzeranno l’autunno nel Marghine.

Prodotti locali

L’obiettivo è promuovere e diffondere la cultura del buon bere, attraverso iniziative, eventi, corsi formativi, con la valorizzazione del turismo enogastronomico, per migliorare il servizio e l’offerta delle strutture ricettive, ristorative e di accoglienza, attraverso la promozione dei prodotti locali tipici, dal cibo al vino.

«Si tratta di iniziative che servono a rafforzare ancora di più la cultura vitivinicola (e non solo) nel nostro territorio - dice l’assessore Andrea Rubattu -. Crediamo molto nella cultura enogastronomica. Da anni promuoviamo manifestazioni importanti, come Binzatteris, per premiare coloro i quali si dilettano alla cura delle proprie vigne. Ci auguriamo che nel prossimo futuro si possa riprendere a investire nel settore, che rappresenta un’importante fetta dell’indotto e rafforza la nostra economia».

Aspiranti sommelier

Intanto, è partito il corso di sommelier, con 33 partecipanti, suddivisi tra hobbisti, vitivinicoltori, titolari di strutture di mescita, ristoratori e altri. È articolato in tre livelli. Ognuno prevede circa 13 lezioni teoriche e pratiche, una visita a una cantina e vitivinicola e un test finale. Alla fine sarà consegnato il diploma ufficiale di sommelier. Vengono eseguiti, nel periodo giusto, anche corsi di potatura e di innesto. C’è grande attesa per la sagra di “Su piritzolu”, giunta alla nona edizione, che si terrà assieme tra il 18 e il 20 novembre, con l’apertura delle cantine nel cuore del centro storico (in Sas Sette Carrelas), la degustazione itinerante del tipico vino della tradizione contadina del Marghine, ottenuto mediante la torchiatura delle vinacce, con l’aggiunta di una piccola percentuale di acqua. Importante anche la sagra di “S’Antunna”, non solo per le grande esposizione e i dibattiti sui funghi, ma anche perché si svolge la prima mostra micologica regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata