«Sagre, aspettiamo regole certe» 

Non è che non si fidino, però aspettano indicazioni e regole più precise. «Le direttive non sono chiarissime, ma il punto è che dobbiamo essere sicuri prima di cominciare a organizzare una sagra che porta in un paese migliaia di persone. Anche perché il peso dell’organizzazione ricade prevalentemente su di noi», dice Raffale Sestu, presidente regionale dell’Unpli, l’associazione che in Sardegna riunisce 300 (su 350) Proloco. Dunque, seppur previsto dal decreto delle riaperture il via libera alle sagre a partire dal 15 giugno e con tanto di linee guida anti contagio, le Proloco preferiscono attendere per avere un protocollo più definito soprattutto sul numero di persone che sarà possibile accogliere negli spazi chiusi, ovvero nei piccoli musei di paese, nelle cantine e nelle case dove viene servito il cibo o esposte le specialità del territorio. La speranza, spiega Sestu, «è che si possa cominciare ai primi di luglio, il che, dopo un anno di chiusura, ci aiuterà a recuperare non poco». Indicazione più precise dovrebbero arrivare la prossima settimana, hanno fatto sapere dall’Unpli nazionale che è in contatto col ministero della Salute. Ferma restando l’incombenza di un’ordinanza regionale.

Ossigeno per l’economia

Lo stop per pandemia dello scorso anno ha pesato come un macigno sull’economia dei comuni, molti i piccoli borghi, che riceveva una flebo ricostituente grazie all’arrivo di migliaia di visitatori, se non decine di migliaia. «Aver saltato un’edizione è stata dura», conferma Agostino Cicalò, vicepresidente regionale di UnionCamere e Confcommercio, nonché presidente della Camera di commercio di Nuoro che con Aspen (l’azienda speciale dell’ente) organizza Autunno in Barbagia, manifestazione che coinvolge 32 comuni. È stata dura, premette, e spiega il perché: «Le imprese coinvolte sono 2.500 e ben 500mila le presenze consolidate fino al 2019. Numeri che ci hanno portato a un fatturato diretto di 10 milioni di euro». Il che è una manna dal cielo in un territorio che più di altri è stato piegato dalla crisi. «Sono tanti gli operatori che recuperavano una parte importante del reddito annuale. Basti dire che in un fine settimana incassano quanto normalmente raccolgono in tre mesi di lavoro. Certo, è tutto concentrato in due giorni, ma si può capire quale sia il giro quando comuni di 3mila abitanti ricevono in quel fine settimana 30mila visitatori. Significa che in un territorio lavorano tutte le attività: ristorazione, ricettività, artigianato, produzioni enogastronomiche». Conferma Raffaele Sestu: «Quando ad Arzana facciamo la sagra del Porcino d’oro spendiamo 70, 80 mila euro ma riempiamo di turisti l’Ogliastra». E anche da Confartigiano Sardegna, il presidente Antonio Matzutzi ricorda che «gli appuntamenti estivi e quelli del periodo natalizio garantiscono alle nostre imprese il 70% per fatturato annuale».

La scommessa

C’è voglia, e necessità, di ripartire. «Ma dobbiamo farlo in sicurezza». La Camera di Commercio di Nuoro, per dire, giocoforza sta cominciando adesso a programmare il calendario di Autunno in Barbagia (in epoca prepandemia si cominciava a gennaio), ma per il momento è giusto un atto di fede. «Abbiamo iniziato a contattare le amministrazioni comunali - dice il presidente Agostino Cicalò - ma restiamo in attesa. Ancora non sappiamo quali regole verranno imposte nel dettaglio. Va bene mascherine, distanza, percorsi obbligati ma non sappiamo se, e secondo quali parametri, potremo accogliere cento, mille o diecimila visitatori. Il numero delle persone non è scritto da nessuna parte: certo, all’aperto magari sarà libero, però per l’accesso negli spazi interni non abbiamo indicazioni. Pur sperando che a settembre la situazione sanitaria sia sotto controllo, non è detto che le regole di oggi potranno valere anche per le manifestazioni dell’autunno». Per il resto, si confida anche sul vaccino. «Visto che almeno all’inizio le sagre contano perlopiù sul turismo interno – premette il presidente dell’Unione Proloco – se riusciamo a vaccinare il 60% dei sardi non correremo più grossi pericoli. Nell'attesa dobbiamo ricordarci che il pericolo non è passato».

