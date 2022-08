Sagra del pesce, nel cuore di Sant’Elia torna la tradizione 

Torna dopo due anni di stop la sagra del pesce di Sant’Elia, giunta alla dodicesima edizione. Organizzata dall’associazione Sagra del Pesce Sant’Elia con il patrocinio del Comune, si terrà nel piazzale del Lazzaretto sabato e domenica, dalle 19 fino a dopo la mezzanotte.

«L’anno scorso la sagra si sarebbe potuta organizzare, però, visto che la situazione Covid non era completamente tranquilla, abbiamo deciso di rimandare ancora», ha spiegato Alessandro Cao, dell'associazione organizzatrice, durante la conferenza stampa di presentazione. «Ci siamo riposati e ora siamo più carichi che mai, per Cagliari e per i turisti che vogliano degustare i nostri prodotti. La zona dove si arrostirà e si friggerà sarà allestita di fronte al mare. Ci saranno due file di distribuzione del cibo in maniera tale da sveltire il più possibile la consegna del vassoio». Attendere in fila il proprio turno sarà poi compensato dal menù proposto quest’anno: pesce arrosto (ce ne saranno ben 2 tonnellate, tra muggini, spigole e orate), frittura mista, nello specifico calamari, gamberetti e occhioni, anche in questo caso saranno disponibili 2 tonnellate, una fetta di anguria per ciascuno (1.000 kg in totale), tanto vino, acqua e pane. «Nonostante le mille difficoltà dovute ai rincari di questo periodo, siamo riusciti ad organizzare al meglio la dodicesima edizione, con il supporto del Comune».

Per quanto riguarda l’intrattenimento, che da sempre accompagna la degustazione, Cao dice che quest’anno ci sarà solo della musica in sottofondo». Come per ogni edizione, anche quest’anno per arrivare al piazzale del Lazzaretto si potrà usare il bus o la macchina. Nel primo caso, si potrà prendere la linea 6, che fermerà come sempre a pochi passi dal luogo della sagra. Se invece si preferisce usare l’auto, saranno disponibili lo sterrato del nuovo campo comunale in piazza Lao Silesu, dove ci saranno due persone a custodire i parcheggi, e il parcheggio dello stadio Unipol Arena, dal quale partirà ogni 15 minuti un bus navetta del Ctm che farà la spola da e verso la fermata della linea 6. Ma si potrà trovare posto anche nelle vie limitrofe.

«L’invito ai cagliaritani e ai turisti è di venire a godersi questa bellissima manifestazione», ha detto il sindaco Paolo Truzzu. «Questo evento promuove la città e mette in risalto il quartiere», ha aggiunto l'assessore al Turismo e Attività produttive Alessandro Sorgia.