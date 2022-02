«Sagra degli agrumi, si riparte» 

Nel 2020 è stata festeggiata simbolicamente sui balconi, lo scorso anno con un murale: dopo due anni di pausa a Muravera torna la sagra degli agrumi. E per la prima volta si terrà non in aprile ma all’inizio dell’estate: in giugno. La data è ancora da stabilire (la più probabile è il 12 giugno, potrebbe slittare o essere anticipata di una settimana in base alla domenica che il Governo indicherà per i referendum) ma la decisione è già stata presa: «Dobbiamo ripartire – sottolinea il sindaco Salvatore Piu – e lo faremo proprio con la festa delle arance. In questi giorni il gruppo di maggioranza è al lavoro per trovare la formula migliore. Ovviamente non è possibile organizzarla ad aprile sia per l’incertezza pandemica sia per il poco tempo a disposizione. La spostiamo in avanti di due mesi e sarà un evento che inaugurerà nel migliore dei modi la stagione turistica anche perché in quel periodo tutte le strutture ricettive saranno già aperte».

Organizzazione esterna

Per la sagra saranno coinvolti alcuni fra i più importanti gruppi folk della Sardegna (probabilmente in numero inferiore rispetto ai circa cinquanta delle ultime edizioni, a vantaggio della qualità), i cavalli e i cavalieri e si punterà con maggior vigore sulle etnotraccas: «Sono queste il simbolo della Sagra – spiega Matteo Plaisant, assessore al turismo – e dunque ci saranno dei premi e dei rimborsi ben più cospicui per i maestri delle traccas rispetto alle ultime edizioni. L’auspicio è anche quello di riuscire a formare la Pro Loco ad aprile, non appena cesserà il periodo di emergenza. L’organizzazione dell’evento per quest’anno sarà affidata ad una società esterna».

Produzioni tardive

Una sagra a ridosso dell’estate potrebbe essere un po’ meno colorata d’arancio, visto che la gran parte della produzione va da gennaio ad aprile: «Le arance – spiega Michele Secci, consigliere con delega all’agricoltura – anche a giugno ci saranno comunque. Oltre alle produzioni “tardive” chiederemo ai muraveresi di fare uno sforzo e tenere delle scorte da esporre, appunto, per la sagra. Potrebbe essere la più bella sagra di sempre. Arance ma anche tutti gli altri agrumi, a partire dal giallo dei limoni».