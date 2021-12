S’agiudu agli anziani e ai più deboli 

Comune e volontari in campo per dare un sostegno agli anziani soli e a tutti quei quartesi che vivono una situazione di fragilità, e di disagio economico. Parte il progetto “S’Agiudu”, nato dalla collaborazione fra l’assessorato Politiche sociali e l’associazione “Gli angeli del soccorso”. Un aiuto rivolto a chi vive situazioni di emergenza, e che non usufruisce di altre prestazioni socio sanitarie erogate tramite il Comune. «In questo modo cerchiamo di stare vicini a tutti i cittadini soli e in difficoltà, anziani, ma anche disabili, e chiunque si trova ad affrontare un’emergenza temporanea», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

I servizi

Assistenza domiciliare totale, con un servizio “oss” che include gli interventi integrativi svolti da operatori socio sanitari, a partire dall’igiene dei pazienti non autosufficienti. Ma si parla anche di “servizio a favore del nucleo familiare per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del beneficiario, inclusi l’intervento di ripristino degli ambienti domestici, la compagina e l’accompagnamento nelle passeggiate”, e di “accompagnamento e trasporto, effettuato tramite ambulanza o macchine per disabili, in occasione di visite mediche o per disbrigo pratiche”.

I protagonisti

In prima linea ci sono “Gli angeli del soccorso”, l’associazione che ha presentato il progetto, vincitore del finanziamento regionale, in collaborazione con il Comune. Per ora c’è una lista con poco più di 40 quartesi presi in carico dal gruppo di volontari, tutti segnalati dall’assessorato alle Politiche sociali. Non solo anziani: fra loro c’è anche che chi, appena cinquantenne,. ha bisogno urgente di un’assistenza sanitaria a domicilio, e sinora non ha usufruito di nessun incentivo economico previsto dalle leggi di settore. Ma ci sono anche situazioni familiari particolari, con anziani senza parenti che dopo un ricovero hanno necessità di essere aiutati in casa o nell’inserimento in strutture specializzate. Storie che si aggiungono a quelle di una fetta di cittadini, circa 2 mila, che usufruiscono già di altri servizi socio sanitari finanziati con risorse pubbliche: circa mille seguiti con la legge 162, con interventi domiciliari e integrativi, altri 191 con l’Home care finanziato dall’Inps, 90 con il progetto Ritornare a casa, 236 i malati psichiatrici che usufruiscono della legge 20 del 1997, 72 gli adulti ricoverati in struttura, e 72 destinatari di prestazioni sanitarie di riabilitazione globale.