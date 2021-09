Sadali e Tempio, stazioni gioiello 

Due gioielli, testimonianze storiche di alto pregio, magari non proprio in ottime condizioni, ma che hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento. Le stazioni ferroviarie di Tempio e di Sadali sono rientrate tra le settanta stazioni ferroviarie italiane, piccole, pregevoli e poco conosciute premiate dall'Associazione europea ferrovieri e da Asso Utenti del trasporto pubblico per il loro valore storico, turistico, ambientale e archeologico.

Sadali

Lo ha comunicato la presidente della commissione Lavoro della Camara Romina Mura, che commenta: «Sono orgogliosa per il riconoscimento ottenuto dalla ultracentenaria stazione del Comune di cui sono stata sindaca, che è un pezzo di storia sociale ed economica della Sardegna e oggi fermata del trenino Verde ed elemento architettonico e culturale dello sviluppo turistico del territorio, fra l'altro interessata da un importante intervento di riqualificazione».

Il trenino verde gestito dall’Arst anche quest’anno è stato importante per l’industria turistica soprattutto perché è stata una valida alternativa alle vacanze lungo le coste per gli ospiti italiani e stranieri arrivati in Sardegna. Marcello Pilia, consigliere di minoranza a Sadali nonché operatore del settore turistico che lavora proprio con il trenino verde, vorrebbe che la stazione rievocasse la storia: «Attraverso gli arredi tipici: l'ufficio del capo stazione, il telegrafo, la cassettiera della biglietteria, gli orologi bellissimi delle stazioni. La stazione è un monumento da preservare».

Tempio

Ha ancora più bisogno di una radicale ristrutturazione la stazione ferroviaria di Tempio, che di recente è stata transennata per motivi di sicurezza. L’autentico gioiello oggi è praticamente abbandonato nonostante l’edificio sia tutelato dalla Sovrintendenza ai beni artistici. Tra l’altro, le pareti interne ospitano i dipinti di Giuseppe Biasi: da qui la necessità di un recupero. La speranza è che il riconoscimento ottenuto dalle due stazioni sarde possa sbloccare l’arrivo di finanziamenti ad hoc n grado di mandare avanti i lavoro e di restituire alla Sardegna dei caseggiati di una certa rilevanza storica.

