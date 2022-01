Sacro Cuore, piccolo miracolo  

Nessun risvolto. Non una notifica, un accesso agli atti, né un documento che faccia chiarezza sul terremoto vissuto nell’ultimo anno dall’amministrazione civica, dopo la brusca chiusura della scuola media di via Santu Lussurgiu, per presunti problemi di idoneità statica. A distanza di quattordici mesi, per alunni, docenti e personale si apre una nuova pagina. Il quartiere è sempre quello del Sacro Cuore, lo stabile che ospita le aule, però, è l’Istituto Frassinetti.

Il Comune

«È un piccolo miracolo - riflette il sindaco Andrea Lutzu ripercorrendo mentalmente l’ultimo anno - La perizia, il trasferimento provvisorio dei ragazzi, la ricerca di una nuova sede, l’affidamento e il completamento dei lavori: per chi conosce i tempi della burocrazia sa bene quanto possa essere stato difficile». Soddisfazione per il risultato a parte, sulla vicenda il mistero resta fitto. Secondo la ditta privata che per conto del Comune aveva eseguito gli accertamenti, quella scuola sarebbe potuta crollare da un momento all’altro. Le indagini della Procura, che nel frattempo aveva aperto un’inchiesta, avevano ribaltato completamente l’esito della perizia. Fascicolo archiviato e via i sigilli. «Noi abbiamo appreso la notizia dalla stampa - dichiara il primo cittadino - non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione». Impossibile, a quel punto, tornare indietro. Comune e Provincia hanno stretto un accordo per l’utilizzo dello stabile di via Amsicora, ristrutturato con i fondi ministeriali destinati alla Grazia Deledda.

La vecchia scuola

Il futuro dell’edificio di via Santu Lussurgiu, invece, è segnato. «La Regione è pronta ad accreditare i 700 mila euro per la bonifica dell’amianto - aggiunge Lutzu, che sui tempi della demolizione non si sbilancia - la nostra priorità era trovare una sistemazione stabile per la scuola media Deledda, per il resto si vedrà». Lunedì, intanto, i 200 studenti della scuola secondaria di primo grado hanno varcato per la prima volta l’ingresso della nuova sede.