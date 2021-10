Sacerdote a 25 anni «Ho sposato Gesù per aiutare gli altri» 

Un anno fa è stato consacrato diacono e, domani, a Oristano, verrà ordinato sacerdote. Antonello Angioni, 25 anni, dopo un lungo percorso in seminario, realizza il suo desiderio che aveva nel cuore fin da bambino.

La storia

La prima volta che è salito su un altare aveva 5 anni, doveva fare il chierichetto per il matrimonio di un familiare. «Da quell’altare non mi sono più allontanato e a 11 anni sono entrato in seminario a Oristano», racconta. L’8 ottobre di un anno fa è diventato diacono e così il suo cammino verso Dio si è fatto sempre più intenso. «Ho avuto la grazia di officiare battesimi e a giugno ho sposato anche una coppia di amici e sono stato diacono nelle messa celebrata da Papa Francesco. Ora si arriva a una meta, che in realtà è un nuovo inizio. In quest’ultimo anno ho potuto sperimentare come Dio agisca tramite noi anche quando ne siamo inconsapevoli».

Sogno di fede

Il suo è un sogno che nasce dall’amore per Gesù, per la Chiesa e per il Papa. «Ho sempre guardato con ammirazione i sacerdoti con cui ho vissuto – dice -, io voglio essere come loro, voglio aiutare e accompagnare le persone più fragili, far loro conoscere Gesù. Non riesco a immaginarmi in un’altra veste lavorativa: per me la mia vita è stare affianco alle persone e aiutare il prossimo». Primo di cinque figli, cresciuto nella parrocchia di San Pietro Pascasio a Quartucciu, quello di Antonello è stato un cammino impegnativo e non privo di ostacoli. A Oristano ha frequentato le scuole medie e il liceo classico, poi ma dopo la maturità Antonello è tornato a Cagliari, dove al seminario regionale ha frequentato la pontificia facoltà teologica della Sardegna.