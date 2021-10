Sacchetto selvaggio, piovono multe 

Gli incivili sono sempre in azione a Sassari. Sfacciati, senza ritegno e senza alcun rispetto delle regole come dimostrano le infrazioni nel conferimento dei rifiuti rilevate in un paio di settimane grazie alle telecamere installate vicino ai cassonetti. Rifiuti abbandonati fuori orario e nei contenitori non adatti e senza rispettare la raccolta differenziata. Sono 146 le persone sanzionate dal Nucleo ambientale della polizia Locale.

Sotto gli occhi di tutti

Non c'era certo bisogno di telecamere per scoprire quanto accaduto in via Moleschott, a due passi da piazza d'Italia, dove accanto ai cassonetti sono state abbandonate una decina di scatole di cartone. Un'unica azione che ha portato a più sanzioni al titolare di un'attività commerciale. Diverse le infrazioni contestate dagli agenti. Intanto aver gettato rifiuti per terra, comportamento che può avere anche conseguenze penali. Ancora, non aver ridotto di volume il cartone così come invece è previsto dalla normativa in vigore, non aver rispettato il divieto per le utenze non domestiche di utilizzare i cassonetti di strada e infine il conferimento fuori dall'orario consentito. Quasi tutte le decine di persone individuate dalle foto-trappole erano utenti del servizio di ritiro porta a porta che buttavano l’immondizia nei cassonetti di strada. Ottantotto in tutto.

Le conseguenze

Si possono notare tutti i giorni nelle vie della periferia della città dove il servizio è appena entrato in vigore. I rifiuti riempiono i contenitori destinati ai residenti di quelle zone. Sono sovraccarichi di rifiuti, aperti (malgrado possano essere utilizzati sono con una tessera magnetica) e circondati da buste dell'immondizia. Altre 25 sanzioni sono state emesse contro chi conferiva in buste nere, e 30 ad abitanti di altri comuni che venivano a Sassari per buttare la loro spazzatura. Tre per abbandono a terra di rifiuti. La somma di più violazioni da parte delle stesse persone (conferimento fuori orario, in bustoni neri e da zone limitrofe) ha portato a comminare anche 1500 euro di sanzione.