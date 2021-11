Sabbia contro la pioggia in cattedrale 

I sacchi di sabbia proteggono l’ingresso principale della cattedrale di Santa Chiara dalla minaccia rappresentata dalla pioggia. A causa dei lavori non ultimati dall’amministrazione comunale per il rifacimento di piazza Municipio, la scorsa domenica le piogge torrenziali si sono riversate all’interno del luogo di culto più importante di Iglesias.

Il cantiere

«Poco prima della messa delle 9,30, domenica scorsa alcuni fedeli scacciavano l’acqua proveniente dall’ingresso laterale di via Rolfi - spiega Giulia Casula, 34 anni, praticante - La situazione era sotto controllo, ma durante la funzione l’acqua ha continuato ad infiltrarsi anche dall’ingresso principale, allagando le altre parti della chiesa. Terminata la celebrazione, per ragioni di sicurezza, siamo usciti dalla parte di Vico Duomo». Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Vito Didaci, una delle cause del disagio è rappresenta da alcuni pluviali che la ditta preposta ai lavori non aveva ultimato di sistemare: «È una situazione che, dalle prove effettuate ancor prima che piovesse, sapevamo si sarebbe potuta verificare. C’erano delle caditoie ancora da completare e non appena ci è giunta notizia del disguido abbiamo incaricato l’impresa affinché ponesse subito rimedio. Inoltre l’acqua arriva anche dal portone principale della chiesa per via di un dislivello del gradino d’ingresso rispetto alla nuova pavimentazione della piazza. Per questo motivo sono stati sistemati provvisoriamente dei sacchi di sabbia. Posso assicurare che l’impresa non terminerà i lavori finché non verrà trovata una soluzione definitiva».

Duro il commento della consigliera comunale dei Riformatori Sardi, Arianna Cortese: «Dopo le difficoltà legate alla realizzazione della facciata del Palazzo Municipale, ora anche la cattedrale di Santa Chiara patisce i disagi di un allagamento che pare causato dai lavori in piazza Municipio. Sono molto dispiaciuta e alla luce di questi avvenimenti, auspico che l’amministrazione intervenga affinché i lavori in corso vengano ultimati in maniera celere e nel rispetto delle regole di salvaguardia dei beni architettonici».

«Evento straordinario»