Sabato sera nel centro blindato 

Decine di mezzi delle forze dell’ordine, soprattutto Carabinieri e Polizia di Stato, con tanto di elicotteri, a mostrare i muscoli con le bande di ragazzini che nei weekend imperversano nelle piazze del centro storico carichi di alcol, rabbia e probabilmente tanto altro. È stato il primo sabato della stretta, dopo i disordini della scorsa settimana, con l’entrata in vigore dell’ordinanza che vieta il consumo di alcol per strada e i controlli molto più che serrati. Ma anche quello dell’inaugurazione del lungomare, nuovo salotto cittadino con i locali affollatissimi di olbiesi e turisti poco propensi a rientrare a casa alle 23 per l’ultimo coprifuoco. Ma gli agenti schierati a fine serata tra piazza Matteotti e piazza Regina Margherita, sono tolleranti con le centinaia di persone che, in un clima di festa, lasciano i locali con il quarto d’ora di ritardo. Almeno quanto, già dal tardo pomeriggio, sono stati inflessibili con chi ha tentato di provocare nuovi disordini o ha continuato a vendere alcolici ai minori, benzina della malamovida adolescenziale.

I controlli

È il weekend a due facce della prima vera serata estiva. Come stabilito nella riunione del comitato per l’ordine pubblico, presieduto dalla prefetta Maria Luisa D’Alessandro con la partecipazione del sindaco Settimo Nizzi, sono state schierate forze imponenti per il controllo del centro, anche in relazione alle nuove disposizioni dell’ordinanza. Presìdi stabili a controllo delle piazze principali e decine di uomini e auto impegnati nei controlli. A pattugliare le strade, insieme alle loro squadre, anche il commissario della Polizia Lino Collu e la tenente dei carabinieri Greta Gentili. Qualche disordine c’è stato ma prontamente arginato. Un ragazzino è stato colpito da un pugno allo skate park ed è immediatamente partita la ricerca dell'aggressore in fuga, con tanto di elicottero con i fari puntati in una scena da film d’azione. Un altro gruppetto è stato coinvolto in un litigio, subito spento ma rimbalzato sui social, in una piazza del centro.

Le sanzioni

Controlli accurati anche nei bar e nei negozi che, da ordinanza, devono chiudere alle 22. Cinque locali sono stati sanzionati per diverse infrazioni, dal mancato rispetto delle regole anti assembramento alla vendita di alcol a minori fino al lavoro nero: due sono stati chiusi con provvedimento della Questura compreso un locale tra i più frequentati dai giovanissimi. Il bilancio comprende anche un arresto e diverse denunce.

Locali

