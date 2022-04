Sa Spendula, stop al bando 

Sospeso in autotutela il bando per la concessione del chiosco di Sa Spendula, pubblicato due settimane fa. Nella sospensione emanata dal servizio Attività produttive del Comune di Villacidro, si rimanda a «una opportuna rivisitazione e rivalutazione» di tutti gli atti di gara.

I vincoli

«La decisione di sospendere il bando è derivata da una valutazione effettuata dai servizi comunali – ha commentato il sindaco Federico Sollai – per garantire ai partecipanti che le loro proposte abbiano la certezza sul piano delle autorizzazione da ottenere per essere realizzate. L’eventualità che a fronte della nuova vincolistica che deriverà dall’approvazione del nuovo Pai (Piano di assetto idrogeologico), i partecipanti alla gara si potessero trovare ad avere a che fare con condizioni non conosciute in partenza, avrebbe potuto generare difficoltà».

Minoranza all’attacco

Critica Marta Cabriolu, capogruppo di Alternativa Civica: «Da coloro che si sono proposti come “il governo dei migliori” ci saremmo aspettati ben altro. Non si può lavorare con una tale superficialità. Gli aspetti legati ai vincoli ambientali vanno verificati prima di pubblicare un bando, non a posteriori, tanto più che eventuali problemi legati al Pai, sono ben noti agli amministratori, considerato che il Piano è allo studio da anni». Aggiunge Cabriolu: «Vogliamo sperare che questa sospensione sia solo una scusa per ripresentare un bando rispondente alle necessità del territorio e di chi vorrà fare impresa in questo splendido luogo, perché quel bando, così come strutturato, è assolutamente lontano dal raggiungimento di qualunque obiettivo di sviluppo». Non entra nel merito della sospensione Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea Permanente, che tuttavia indica alcune criticità delle quali tenere conto nella riformulazione: «Visto il livello del servizio richiesto bisogna mettere gli operatori nelle condizioni di poterlo garantire. Vedi per esempio il bagno chimico. Potrebbe essere l’occasione per ripensare il bando in un’ottica di sistema integrato tra i vari esercenti, coinvolgendo operatori ed esperti d’ambito per individuare criticità e valutare proposte alternative in termini di servizi offerti. Bene la richiesta presente nel bando della conoscenza dell’inglese, ma sarebbe opportuno anche il sardo. A Villacidro, inoltre, manca un’area sosta Camper attrezzata: una grave carenza se si parla di offerta turistica e quando già ora nello stesso piazzale de Sa Spendula ve ne sostano numerosi».

I gestori

Nel frattempo, anche se la vecchia concessione è scaduta, il chiosco non rischia la chiusura, come conferma Barbara Casti, che lo gestisce attualmente, con i soci di Sa Spendula 2.0: «Rinnoviamo la disponibilità a garantire l’apertura del chiosco, già dichiarata al Comune per tutto il tempo relativo alle fasi di rinnovo della concessione. Se questa sospensione consentirà di conoscere meglio tutte le criticità esistenti e di partecipare al bando senza “sorprese” successive, è una cosa positiva».