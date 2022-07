Sa Serra, i lavori slittano 

Diego Deiana, 23 anni, vive nella zona e lì ha anche il suo allevamento: «Il doppio senso di marcia è impossibile, la strada è troppo stretta. C’è anche un problema di sicurezza, perché un mezzo di soccorso troverebbe difficoltà. Dovrebbero aggiustare Sa Sedda e sa porta per dividere il traffico e avere una strada meno incidentata, più percorribile in cui passano meglio anche i mezzi agricoli». Massimo Boi, 27 anni, a Sa Serra ha gli animali e ogni giorno va avanti e indietro: «Non è un problema per me, ma ci sono persone che possono avere più disagi. La strada è accidentata, come fanno a passare i mezzi di soccorso se, per caso, scoppia un incendio o si ha bisogno di un’ambulanza? È una salita fatta di tornanti, le auto slittano, si creano le buche e se piove i canali. La cosa migliore è che venga sistemata Sa sedda ‘e sa porta, come avevano promesso, che è più larga, più dritta e scorrevole».

Infatti, da ieri e fino a ottobre inoltrato, la strada dovrà essere chiusa per effettuare i lavori per la messa in sicurezza, dopo l’alluvione di qualche tempo fa. Il motivo che ha fatto montare le proteste è la chiusura della strada - dove c’è un ponte pericolante che deve essere ricostruito - senza che però siano state sistemate le due strade alternative. L’arteria che può essere utilizzata, infatti, quella che dalla strada per Loceri porta a Sa Serra, è molto stretta, sterrata, con salite ripide e tornanti, dove il doppio senso di marcia è pressoché impossibile. I residenti chiedono che venga sistemata anche un’altra strada, così da facilitare gli spostamenti.

Oggi sarebbero dovuti iniziare i lavori per mettere in sicurezza la strada di Sa Serra ma il sit-in di protesta ha bloccato tutto. Slitta dunque la chiusura. Nella zona, anche se è un po’ lontana dal centro abitato, ci sono molti residenti, molti hanno l’azienda agricola o d’allevamento, terreni con vigne, uliveti e frutteti. Un via vai costante di persone preoccupate per cosa aspetterà loro nei prossimi mesi.

I lavori

Le proteste

Le richieste

Sauro Piroddi spiega cosa hanno chiesto all’amministrazione: «Abbiamo chiesto che aggiustino entrambe le strade per smistare il traffico, quella appena sistemata è stretta. Sa Serra è il cuore produttivo di Lanusei, passa moltissima gente, non si può bloccare l’accesso. Quando iniziano le vendemmie, la raccolta delle olive o anche le scuole? Da dove passerà il pulmino per prendere i bambini? E quando arriva il brutto tempo? I lavori sono stati interrotti per le elezioni e si è perso un mese e mezzo, ora siamo a luglio. Avrebbero potuto almeno terminare le strade alternative. Aprire il cantiere adesso significa creare grosse difficoltà». Il sindaco Davide Burchi, che ha raggiunto in mattinata i residenti, tranquillizza: «C’è una naturale preoccupazione ma c’è tutta l’attenzione per risolvere il problema. Verranno risistemate due strade alternative, una a valle e una a monte, così da garantire la sicurezza e la viabilità. I lavori a Sa Serra sono stati posticipati di una settimana per permettere di terminare quelli sulle strade alternative».

