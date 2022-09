Sa Rodia, impianti a peso d’oro 

I costi elevatissimi per l’utilizzo dei campi di calcio del centro federale di Sa Rodia e la mancanza di impianti alternativi, rischiano di far ulteriormente andare in rosso i bilanci, già esigui, delle società cittadine e soprattutto, potrebbero determinare l’interruzione dell’attività, a quanti non possono permettersi di pagare.

Difficoltà

I più penalizzati sono i sodalizi che curano i settori giovanili con tante squadre e categorie, ma non sono da meno i partecipanti ai tornei della Figc, compresi gli amatori. Una problematica vecchia, ma in una fase di grandi difficoltà economiche diventa davvero in salita andare avanti. «Una situazione che sta diventando insostenibile - evidenzia il presidente dell’Oristanese Gianni Scanu. Per l’utilizzo dei campi di Sa Rodia, si passerà da un costo orario di 25 a 36 euro. Complessivamente in questa stagione andremo a spendere 20mila euro. Di questi la metà ci sono rimborsati dal Comune per il mancato utilizzo del campo Tharros, gli altri dobbiamo fare i salti mortali per recuperarli. Se ne potrà uscire – sottolinea Scanu- soltanto quando il Comune, a cui ci appelliamo, sistemerà a dovere i campi di Silì, Donigala e Nuraxinieddu, che attualmente risultano abbandonati o inutilizzabili, consentendo nuovamente la loro fruizione. Questo in attesa della trasformazione da naturale in erba sintetica del campo comunale Tharros, che a quel punto, potranno utilizzare diverse società». Sulla stessa lunghezza d’onda Gianluca Ghiani della Folgore, che sta disperatamente cercando di non far scomparire il gloriosa società cittadina. «Per noi è materialmente impossibile allenarci e giocare a Sa Rodia. Ci costerebbe 2mila euro al mese e per sette mesi fanno 14 mila euro. Solo allenarci costa 200 euro. Così non si incentiva il calcio, ma lo si fa morire».

Società amatori

Non va meglio alle società amatori, con diverse squadre che stanno seriamente pensando di rinunciare al campionato over 40 per i costi definiti esagerati. La scorsa stagione erano iscritte 12 squadre a fronte di 16-18 degli anni precedenti. Quest’anno a ogni squadra il torneo costa 2300 annui, compresa iscrizione, cartellini e arbitri.