Sa dom’e Farra, ok all’apertura 

«La riapertura di Sa dom’e Farra è già di per sé una bella notizia», dice il re dei cantadoris quartesi e consigliere comunale Tonio Pani. «La domus, anche se in parte stravolta dopo i lavori di restauro, mantiene per i quartesi un fascino particolare». Detto questo, «per quanto riguarda il museo dei cantadoris credo che ci siano delle cose da rivedere specialmente nei contenuti. A partire dall’approfondimento e valorizzazione dei cantadoris quartesi come Moi, Ennas, Lai, Sitzia, Piludu, Loi solo per citarne alcuni. Occorre dare una giusta collocazione storico culturale a ognuno di loro. Bisogna poi – prosegue Pani – creare le basi per un’autentica scuola di improvvisazione quartese. Quel museo era stato inaugurato con troppa fretta, ma di fatto senza quei requisiti che finalmente oggi garantiscono una reale riapertura».

Sarà così finalmente fruibile al pubblico, nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati dall’amministrazione, il museo dei cantadoris, un percorso innovativo e originale che si snoda attraverso ritratti interattivi in cui il visitatore può incontrare virtualmente i poeti di oggi e di ieri, che si raccontano in prima persona. Apposite installazioni descrivono le forme metriche utilizzate, le figure retoriche e le regole che animano la competizione tra i poeti. Un planisfero interattivo inoltre consente di confrontare l’arte poetica della Sardegna meridionale con le tradizioni di improvvisazione presenti nel resto del mondo.

Non sarà soltanto una parentesi natalizia. Dopo avere riaperto le porte dopo più di un anno per ospitare le iniziative di fine anno Sa dom’e Farra sarà ancora fruibile per accogliere altre iniziative e per le visite al museo dei cantadoris, inaugurato dalla precedente amministrazione e mai aperto. Il Comune, dopo vari sopralluoghi con i vigili del fuoco, è riuscito a ottenere il via libera all’apertura soltanto per il piano terra. Erano stati infatti portati avanti alcuni lavori di messa a norma relativi all’impianto elettrico, fondamentali per poter riaccogliere i visitatori. Ci sarà invece ancora da attendere per l’agibilità del primo piano dove ci sono problemi di sicurezza più importanti.

Non sarà soltanto una parentesi natalizia. Dopo avere riaperto le porte dopo più di un anno per ospitare le iniziative di fine anno Sa dom’e Farra sarà ancora fruibile per accogliere altre iniziative e per le visite al museo dei cantadoris, inaugurato dalla precedente amministrazione e mai aperto. Il Comune, dopo vari sopralluoghi con i vigili del fuoco, è riuscito a ottenere il via libera all’apertura soltanto per il piano terra. Erano stati infatti portati avanti alcuni lavori di messa a norma relativi all’impianto elettrico, fondamentali per poter riaccogliere i visitatori. Ci sarà invece ancora da attendere per l’agibilità del primo piano dove ci sono problemi di sicurezza più importanti.

Le note del passato

Sarà così finalmente fruibile al pubblico, nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati dall’amministrazione, il museo dei cantadoris, un percorso innovativo e originale che si snoda attraverso ritratti interattivi in cui il visitatore può incontrare virtualmente i poeti di oggi e di ieri, che si raccontano in prima persona. Apposite installazioni descrivono le forme metriche utilizzate, le figure retoriche e le regole che animano la competizione tra i poeti. Un planisfero interattivo inoltre consente di confrontare l’arte poetica della Sardegna meridionale con le tradizioni di improvvisazione presenti nel resto del mondo.

Il fascino della tradizione

«La riapertura di Sa dom’e Farra è già di per sé una bella notizia», dice il re dei cantadoris quartesi e consigliere comunale Tonio Pani. «La domus, anche se in parte stravolta dopo i lavori di restauro, mantiene per i quartesi un fascino particolare». Detto questo, «per quanto riguarda il museo dei cantadoris credo che ci siano delle cose da rivedere specialmente nei contenuti. A partire dall’approfondimento e valorizzazione dei cantadoris quartesi come Moi, Ennas, Lai, Sitzia, Piludu, Loi solo per citarne alcuni. Occorre dare una giusta collocazione storico culturale a ognuno di loro. Bisogna poi – prosegue Pani – creare le basi per un’autentica scuola di improvvisazione quartese. Quel museo era stato inaugurato con troppa fretta, ma di fatto senza quei requisiti che finalmente oggi garantiscono una reale riapertura».

Le associazioni culturali

L’apertura di quello che fu il primo museo etnografico della città è accolta con gioia anche dalle associazioni culturali, che devono fare i conti con la cronica mancanza di spazi. Proprio nel giorno dell’inaugurazione del museo dei cantadoris, oltre un anno fa, l’associazione folk Su Idanu aveva allestito una mostra di costumi d’epoca poi ritirata per via della repentina chiusura. «La fruibilità di Sa dom’e Farra è molto importante perché non abbiamo spazi dove fare le iniziative», dice il presidente Lucio Carboni. «L’importante è che resti nelle disponibilità di tutti. Li ci sono stanze che possono essere utilizzate per le mostre e c’è su magasinu che può accogliere i convegni».

Gianni Orrù del gruppo folk Città di Quarto aggiunge. «È una struttura importantissima che ci auguriamo venga messa a disposizione delle associazioni, perché è anche un modo per far rivivere il centro storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata