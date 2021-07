Sa Corona Arrubia: la società vince la battaglia legale 

La battaglia legale tra il Consorzio Sa Corona Arrubia e l’omonima società mista si conclude otto anni dopo il suo avvio, quando la spa è fallita già da tempo. Chiamato a stabilire se alla società responsabile della gestione del museo e delle mostre fossero dovuti realmente – come sostenuto nella citazione – circa 5,4 milioni di euro tra proventi mai incassati, danni di immagine, rimborsi non ottenuti e lavori di miglioria del complesso espositivo, il giudice civile Riccardo Ariu (districatosi tra sistemi contabili definiti «farraginosi» e bilanci consortili contenenti varie «acrobazie») definisce «confusionaria» la condotta del Consorzio ma accoglie «in minima parte» la richiesta fissando in circa 383mila euro la somma da liquidare, più gli interessi da calcolare . Gli avvocati Andrea Dedoni e Riccardo Fiorelli hanno già fatto ricorso in Appello per conto del Consorzio.

L’oggetto della causa

Punto nodale della causa, illustrato nell’atto predisposto dai legali della società (Pierandrea Setzu e Nicola Norfo) prima che si inserisse il Fallimento (seguito dall’avvocato Stefano Demuro), erano il milione di euro ottenuto grazie alla mostra sugli Egizi (inaugurata a fine 2003, chiusa nell’autunno 2004) che, secondo il contratto del 2001, doveva andare alla spa e invece il Consorzio aveva inserito nei bilanci dal 2003 al 2006; i 3,2 milioni del “fondo perequativo”, contributi da trasferire alla società e rimasti in seno al Consorzio; i 180mila euro di spese sostenute dalla società mai rimborsate. Poi i 700mila euro chiesti per la «lesione del prestigio e all’immagine della società».

La vita della spa

Nata nel 2001 e partecipata al 51 per cento dal Consorzio e al 49 per cento dall’Insar, la società doveva occuparsi per nove anni del museo (mostre, manutenzione, cura, pulizie, guardiania) e della seggiovia. Il Consorzio, è scritto nella citazione, «si era impegnato» a trasferirle «il 95 per cento dei contributi erogati da beni pubblici o privati e di qualunque altra somma incassata» per gli scopi previsti dall’accordo ma «si era reso inadempiente» gestendo «direttamente il museo», esercitando «un potere di direzione e controllo dell’attività societaria nel suo solo interesse» e incamerando proventi che la società doveva «incassare in via esclusiva». Così ecco il «danno patrimoniale» e, nel 2012, la crisi (già dal 2009 non era stato più approvato un bilancio).

La decisione

Il giudice nella decisione spiega che «non si capisce a cosa si riferisca» il milione di euro chiesto dalla società quale «provento» per la mostra sugli Egizi, perché «nessun denaro era entrato nelle casse del Consorzio». Quindi, nessun rimborso. Le somme del fondo perequativo a loro volta servivano «anche alla copertura delle spese sostenute per attività e servizi che, pur di competenza del Consorzio, erano svolti concretamente dalla società. Il Consorzio avrebbe dovuto provare» che il denaro servisse a eseguire compiti «non assegnati alla società», ma nessun «atto o documento» lo dimostra: aveva incamerato 8 milioni e doveva trasferirne 7,5 alla società, che ne ha incassato 7,3 e dunque deve avere ancora 276.691 euro. Le fatture: davanti a una richiesta di 179mila euro per le spese di manutenzione straordinaria sostenute tra il 2002 e il 2004, il Tribunale ha disposto il pagamento di 96mila euro. Infine il risarcimento: per il giudice, se la società avesse avuto dal Consorzio le somme dovute avrebbe potuto pagare i debiti legati alle «procedure giudiziali», quindi alla società vanno 10.253,14 euro. Respinta la domanda su danno di immagine.

Il giudice aveva nominato un perito per eseguire un calcolo preciso, ma la sua ricostruzione secondo il Tribunale ha «creato ancora più confusione».