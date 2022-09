Sa Coja, i riti tornano nel cuore della città 

Il programma è stato presentato ieri nella chiesetta romanica di San Giuliano. Si parte oggi, alle 21, con la commedia in dialetto in piazza Maria Vergine Assunta, e si prosegue giovedì, con l’inaugurazione - alle 10 - della mostra dei prodotti artigianali locali in piazza Si ‘e Boi, passando per le tappe immancabili del rito: Sa Cantada a is piciocas - la serenata d’amore che sarà rievocata nel centro storico - e Su trasferimentu de is arrobas - il classico corredo nuziale - accompagnati da musica e spettacoli che animeranno Selargius sino a domenica, quando Martina e Samuele si giureranno amore eterno scrivendo un’altra pagina di storia selargina.

Dopo le restrizioni causa Covid il Matrimonio selargino riparte quindi, e torna allo splendore di sempre. Con cinque giorni di appuntamenti e riti, e il grande villaggio enogastronomico al centro della città, in piazza Sì ‘e Boi. «Un format che ci ha consentito tre anni fa di rendere il rito de Sa Coja una festa realmente di tutti e di restituire in qualche modo l’evento alla cittadinanza. Perché sono convinto che al di là dell’aspetto strettamente religioso ogni selargino debba sentirsi protagonista di questo appuntamento imperdibile per la nostra comunità», ha commentato il sindaco Gigi Concu. Al suo fianco la Giunta quasi al completo, e il vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius, «a testimonianza che eventi come Sa Coja contribuiscono a dare lustro alla Città metropolitana e a tutta l’Isola», ha aggiunto il primo cittadino di Selargius.

Si torna ai festeggiamenti in grande stile: oltre sessanta gruppi folk lungo il percorso nuziale storico, nella seconda domenica di settembre come da tradizione, preceduto dai riti pre sposalizio in programma da domani. E la coppia in catene pronta a giurarsi amore eterno nella parrocchia Maria Vergine Assunta: Martina Rundeddu, 32 anni, e Samuele Zucca, 36, i futuri sposi protagonisti di Sa Coja Antiga targata 2022. Lei selargina doc, lui cagliaritano ma pronto a trasferirsi a Selargius per amore.

La svolta

Gli appuntamenti

Stavolta con il corteo in centro, accompagnato dai colori dei gruppi folk che arriveranno da tutta l’Isola.

I riti, da venerdì a domenica, si potranno seguire in diretta su Videolina. Spazio anche a musica e balli - con tanto di dj - venerdì sera, e spettacolo di cabaret sabato. «Un ritorno a tutti gli effetti alla normalità», ha sottolineato lo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau: «Dopo il fermo del 2020 dovuto alla pandemia e la forma ridotta dell’anno scorso, siamo pronti a ripartire e finalmente regalare ai nostri sposi, e a tutti i nostri concittadini, cinque giorni di vera festa». Alla cerimonia nuziale saranno presenti anche gli sposi che si sono uniti con il rito dello sposalizio selargino cinquant’anni fa, pronti a festeggiare le nozze d’oro insieme alla nuova coppia.

L’emozione

I futuri sposi in catene non vedono l’ora: «Siamo emozionati e sempre più convinti della scelta di sposarci con questo antico rito, sarà il primo passo verso una vita insieme». Per loro, dopo la cerimonia nuziale in campidanese, ci sarà la tappa con lo scambio delle promesse d’amore nella chiesa di San Giuliano.Ma la festa sarà di tutti, come più volte ribadito dal sindaco: «Abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri commercianti di esporre i propri prodotti all’esterno delle loro attività, perché siamo convinti che Sa Coja possa e debba avere importanti ricadute, anche economiche, sul territorio», ha annunciato il sindaco.

