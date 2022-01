Sa Carrela, corrono le incertezze  

Manca la certezza ufficiale ma ogni giorno che passa le speranze che si svolga Sa Carrela ‘e nanti 2022 si riducono a un lumicino. Venerdì scorso una riunione tra associazione Cavalieri e il sindaco Diego Loi ha fatto il punto della situazione, ma l’incontro è stato interlocutorio fino a che rimarrà in vigore l’ultimo decreto del presidente del consiglio Draghi sulle restrizioni per le manifestazioni pubbliche fino al 31 gennaio. Tra posizioni favorevoli per un evento ridotto e incertezza su come si evolverà la situazione dei contagi, non è stato sciolto ancora il dubbio.

L’ipotesi

Se oltre gennaio la situazione pandemica dovesse migliorare allora potrebbe riaccendersi la possibilità di svolgimento tra domenica 27 e martedì primo marzo, magari in versione ridotta, ma sarebbe una corsa contro il tempo per preparare tutto in meno di un mese. Tra autorizzazioni, allestire il percorso in via Roma e i collaudi del tracciato il tempo necessario per lavorare si ridurrebbe parecchio in vista del primo appuntamento delle prove generali di domenica 20 febbraio. Il sindaco Loi è in stretto contatto con il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo ma al momento non si sbilancia: «La situazione pandemica è in continua evoluzione e non si può ancora prendere alcuna decisione, vedremo come si svilupperà nelle prossime settimane», precisa.

Le difficoltà

Molti cavalieri, stante le troppe incognite, non stanno neanche preparando i cavalli per non sobbarcarsi di spese e lavoro che sarebbero vani se saltasse la corsa. Proprio la gestione degli accessi a Sa Carrela e del controllo dei green pass a oggi risulta molto complessa in un tracciato tortuoso e angusto come quello de Sa Carrela. Intanto anche Cantigos in Carrela quasi sicuramente salterà, ma si attende l’ufficialità da parte dell’associazione Aidos che organizza l’evento. Per il secondo anno consecutivo quindi il tradizionale evento canoro itinerante non si terrà: «Cantigos è una manifestazione che vive sulla socialità e assembramento di persone, in questa situazione di emergenza sanitaria sarebbe molto complicato gestire gli spettatori per le vie del centro storico lussurgese. In ogni caso ci riuniremo e a breve comunicheremo una decisione ufficiale», spiegano rammaricati gli organizzatori. Dopo l’anno scorso sarebbe il secondo stop consecutivo per la storica corsa a cavallo in maschera, accadde anche durante le due guerre mondiali e per la grande nevicata del 1956.