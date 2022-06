Ryanair, 15 anni di voli nell’Isola  

Negli ultimi quindici anni Ryanair ha fatto viaggiare da e per l'aeroporto di Cagliari-Elmas venti milioni di passeggeri. Il primo volo, decollato dallo scalo Mario Mameli del capoluogo sardo verso Pisa, risale al 2007. Oggi la compagnia aerea low cost può contare su tre aeromobili con base a Cagliari, che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari. Ryanair garantisce 350 voli alla settimana sulle 38 rotte tra nazionali e internazionali in più di dieci Paesi. I posti di lavoro sono in totale duemila e, di questi, 90 diretti. I dati sull'attività della compagnia sono stati illustrati ieri, in aeroporto, da Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l'Italia. All'incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, l’amministratore delegato della Sogaer, Renato Branca, e il direttore commerciale della Sogaer, David Crognaletti.

Il bilancio

«Festeggiamo questi nostri 15 anni a Cagliari - ha spiegato Bolla - con dei numeri importanti. Per il 2023 prevediamo di riuscire a trasportare 2,6 milioni passeggeri, un milione in più rispetto al periodo pre-pandemia. Sull'aeroporto cagliaritano stiamo continuando a investire tanto che, recentemente, abbiamo lanciato una nuova rotta invernale su Genova, che sarà operativa dal 30 ottobre prossimo». Bolla ha rimarcato la necessità di eliminare la tassa addizionale di 6,50 euro, che viene pagata da ogni passeggero che parte dalla maggioranza degli scali italiani. «Chiediamo di mettere l’Italia in una condizione di competitività rispetto agli altri mercati europei. Per un investitore estero - ha ribadito - è importantissimo investire sapendo che il costo strutturale è il più basso possibile e quindi sostenibile».

Il fronte turistico

Chessa scruta l’orizzonte e fotografa i numeri sugli arrivi «positivi» e che «già da aprile e maggio», e non solo in questo giugno, «stanno superando i dati del 2019». Perciò, preannuncia l’assessore, «mi aspetto una stagione turistica in crescita per la Sardegna, grazie anche all’azione di alcuni vettori, che hanno consolidato un rapporto di fiducia con l’aeroporto cagliaritano, segno della capacità attrattiva di Cagliari e della Sardegna in generale». Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, ha sottolineato che «l’arrivo del terzo aeromobile basato della compagnia ha impresso una netta accelerazione allo sviluppo del network di Ryanair a Cagliari che, con 4 nuove rotte internazionali, è il più vario e denso della storia del nostro aeroporto».

Sabato sciopero

Intanto, per domani è stato proclamato uno sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo. Oltre alla compagnia irlandese, lo stato di agitazione proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti riguarderà anche Malta Air, EasyJet, Volotea e la società CrewLink Ireland. Da Ryanair, però, non prevedono disagi per i passeggeri che voleranno in Italia sui propri aerei. «Le sigle che hanno indetto lo sciopero - ha chiarito il country manager di Ryanair - non hanno iscritti, quindi non sono rappresentativi e non li riconosciamo. Con i tre maggiori sindacati con cui abbiamo negoziato i contratti nazionali di lavoro, Anpac, Anpav e Cisl, abbiamo seguito tutte le regole del caso».

