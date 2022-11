Rumore, via ai controlli nel centro storico 

Marina il suo esame l’ha già completato a ottobre. Ora a sottoporsi alle prove-rumore, ovvero alle indagini per far luce sull’inquinamento acustico nei quartieri del centro storico e in particolare in quelli pesantemente condizionati dalla movida, sarà Villanova. In questi giorni la società incaricata dal Comune, la romana Vdp, sta posizionando i fonometri, le apparecchiature che nell’arco di 24, 72 ore dovranno catturare il rumore, i decibel che saranno poi esaminati dagli esperti per valutare il grado di inquinamento dovuto a traffico, musica, voci e grida. Che poi tradotto, almeno per le zone dove insistono locali e ristoranti, vuol dire tavolini all’aperto in eccesso e capannelli di persone fino a notte fonda riunite nella pubblica via.

Le analisi

«Tutto perfetto ma questi rilevamenti avrebbero dovuto farli in estate, da giugno a settembre, i mesi più pesanti per chi vive nel centro storico, e invece li stanno eseguendo ora che la movida è sensibilmente ridotta. Mi raccomando i risultati», sbotta Enrico Marras, presidente dell’associazione “Rumore No Grazie” che da oltre cinque anni si batte per la predisposizione di un nuovo piano acustico aggiornato. «Il Comune di Torino è stato condannato per non aver adottato le misure per contenere il baccano notturno, evidentemente il Comune di Cagliari non ha ancora compreso quale rischio corra per gli stessi, identici motivi».

La sentenza

La sentenza della Corte d’Appello è stata chiara. Nel rione di San Salvario di rumori notturni causati dalla malamovida ce n’era tanto e nulla è stato fatto per ridurlo. La condanna? Duecentomila euro di risarcimento, contro il milione chiesto in primo grado. «Inutile dire che ciò che sta accadendo a Cagliari e nei nostri quartieri ci piace poco o nulla», ribadiscono i responsabili del Comitati dei cittadini. «In questi giorni i tavolini all’aperto sono stati drasticamente ridotti se non eliminati, e le piogge non stanno certo spingendo le persone a stare in strada. Con le vie poco affollate i fonometri avranno gioco facile e quando ci comunicheranno i risultati siamo quasi sicuri che i decibel risulteranno nella norma. Le immissioni intollerabili di rumore saranno musica soft».