Ruiu sesto: mi rifarò nel 2024 

Ci sono molte ragioni per scattare in piedi ad applaudire il sesto posto di Davide Ruiu, sesto ieri nella gara dei 61 kg nel sollevamento pesi all'Olimpiade di Tokyo. L’unico Junior in gara, il più giovane tra gli azzurri agli ordini del direttore tecnico Sebastiano Corbu (e dei tecnici Gonario Corbu e Pietro Roca) è stato il primo tra gli atleti Europei, migliorando tutti i propri record personali di strappo (127), slancio (159, record mondiale Junior eguagliato) e totale (286).

La gara

Il sassarese ha ottenuto quattro prove valide su sei. Sollevati 123 kg, poi 127 nello strappo, ha mancato i 131 che gli avrebbero dato il quinto posto. Poi nello slancio, dopo i 153 di ingresso, solleva al secondo tentativo i 159 e scavalca il georgiano Shota Mishvelidze, che si ferma a 285 (130+155). Oro al cinese Fabin Li, con due nuovi record olimpici (slancio con 172 e totale con 313) davanti all'indonesiano Eko Yuli Irawan (302).

Maledetto peso

Ruiu svela un dettaglio importante che fa capire come ci siano ampi margini di crescita: «Ero 300 grammi fuori dal peso e non riuscivo a smaltirli. Ho dovuto fare sacrifici e anche un po’ di sauna, è stato pesante», racconta da Tokyo subito dopo la gara. «Mi sentivo spossato prima della gara, ma al tempo stesso ero deciso, convinto che sarebbe andata nel migliore dei modi, E poi stavo pensando a godermi l’Olimpiade, il Villaggio tutto quanto». Quella di Ruiu non è stata una vigilia senza patemi. A mano a mano che la gara si avvicinava la tensione è salita: «La verità? Non ho chiuso occhio la notte prima, anche per quel problema del peso. Poi salendo in pedana ho provato un’emozione fortissima. Credo che solo chi ha fatto un’Olimpiade può capire cosa significhi salire sulla pedana olimpica, non è lo stesso di un campionato europeo o anche di un mondiale senior».

La concentrazione

Eppure Davide non ha tremato, dando il massimo: «Ho fatto degli errori, ma questa gara mi ha fatto crescere, mi ha insegnato tanto. Su quella pedana ho lasciato un segno e ci voglio risalire», annuncia, «e spero di rimetterci piede nel 2024. Credo di aver approcciato la gara benissimo, motivato al punto giusto, senza foga, sangue freddo. Il problema, ripeto, è stata la dieta e mi dispiace molto», dice sereno.

I ringraziamenti

«Sono felicissimo, ci tengo molto a ringraziare il Centro Sportivo dell’Esercito, i tecnici e la mia famiglia. Loro mi sostengono giorno per giorno e mi danno la forza per continuare, per non mollare questo sport», conclude Ruiu, che nell’Isola è stato seguito con grande passione del presidente del Comitato sardo, Nicola Testa: «Il risultato è ottimo. E, vista l’età, ci prepariamo per Parigi».

RIPRODUZIONE RISERVATA