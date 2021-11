Ruggito Dinamo in Europa 

Dinamo Sassari 82

Ludwigsburg 75

Sassari : Logan 11 (4/9, 1/4, 3 r.), Clemmons ne, Gandini ne, Devecchi (0/1), Treier 14 (5/6, 0/1, 3 r.), Burnell 13 (2/4, 3/6, 4 r.), Bendzius 17 (1/2, 5/9, 3 r.), Mekowulu 4 (1/2, 0/1, 4 r.), Gentile 6 (1/5, 1/2, 5 r.), Battle 15 (3/6, 3/6, 4 r.), Diop 2 (1/2, 4 r.), Borra ne. All. Cavina.

Ludwigsburg : Hulls 13 Simon 26 Patrick, Baehre 4, Herzog 2, Radebaugh 5, Bartolo, Mnjoth ne, Ugbo ne, Wolfarth-Bottermann 4, Alkins 7 Darden 14 All. Patrick.

Arbitri : Rosso (Fra), Horozov (Bul) e Vulic (Cro).

Parziali : 18-8; 36-27; 59-51.

Note : uscito per 5 falli Treier al 39'7” (79-73). Tiri liberi: Sassari 7/14; Ludwigsburg 10/13. Percentuale di tiro: Sassari 31/66 (13/29 da tre, ro 12 rd 22); Ludwigsburg 29/61 (7/20 da tre, ro 11 rd 26).

Sassari. La Dinamo c'è. Con qualche problema da risolvere e anche qualche soluzione (il play-guardia Clemmons resta in panchina) ma c'è. E c'è anche il presidente Stefano Sardara, che dopo il convincente successo sul Ludwigsburg per 82-75 arriva in sala stampa per chiarire alcuni punti: «Il ritiro serve per far ritrovare le soluzioni all'interno della squadra e trovare un'identità. Se c'è bisogno di tornare sul mercato lo faremo, ma soprattutto preciso che se nessuno di serio si affaccia per acquistare la Dinamo, allora rimando il mio progetto di vita, non sfascio certo tutto quanto costruito in 11 anni». Segnali positivi in una serata che poteva significare qualcosa di ben peggio che l'uscita dalla Champions (la qualificazione invece resta in piedi) ma il disastro definitivo. E invece si è assistita a una piccola resurrezione. Che naturalmente andrà confermata nelle prossime partite.

Cronaca

Sarà il ritiro a Sorso, sarà il faccia a faccia con la squadra, sarà il segnale dato a Clemmons che rimane in panchina, fatto sta che è una bella Dinamo quella si vede nel primo tempo del PalaSerradimigni. Iniziato con uno starting five inedito: Gentile, Battle, Burnell, Bendzius e Diop. Difesa aggressiva (4 palle recuperate nei primi minuti) e transizione per un avvio bruciante: 14-2 al 6' con tutti i giocatori del quintetto a segno. La squadra tedesca prova a reagire, ma a parte un avvicinamento con le triple di Hulls e Baehre (20-16 al 13') non riesce a contrastare l'energia dei padroni di casa che trascinati da un sontuoso Gentile vanno a +10 al 14' e poi al riposo è 36-27 con tripla di Burnell e persino il rammarico per qualche libero (4/8) e qualche tiro da tre sbagliati (4/16). All'opposto nel terzo quarto Sassari segna solo da tre (tre con Bendzius e una con Battle) ma dopo aver incassato un parziale di 13-0 coi tedeschi a difendere duro e correre: dal 36-40 del 24' al 51-50 del 28'.

Lo strappo

Il Banco deve giocare senza pivot, ma Treier contro un'avversaria con un solo lungo (mancavano un paio di giocatori) fa un figurone da sotto, roccioso e concreto: +13 al 32'. I tedeschi si affidano al talento di Simon e provano a risalire. Lo fanno sino al 76-73 a 74 secondi dal termine. Dall'anonimato offensivo (ma ha dato 10 assist) se ne esce alla sua maniera, con una tripla che ammazza la gara.

