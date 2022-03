Ruggiero: «Torno in Sardegna  con “La buona novella”di Faber»  

«Ci sono vizi e virtù dell’essere umano. Fragilità, debolezze, punti di forza, slanci. Un compendio di tutti i sentimenti. C’è specialmente il lato positivo delle donne. Si parla dell’intelligenza e della sensibilità del mondo femminile. Stiamo vedendo anche in questa guerra quello che le donne stanno facendo: madri premurose, che accompagnano i loro bambini verso le terre di accoglienza, e coraggiose combattenti per difendere il loro Paese».

«Ci rimettiamo in moto con la musica dal vivo. Anche se occorre stare molto attenti. Non siamo ancora usciti dal pericolo. Ma è importante vedersi faccia a faccia. Finalmente questi due concerti, sospesi e lungamente attesi, con la Polifonica Santa Cecilia diretta dal maestro Matteo Taras, l’ensemble Laborintus, Maria Antonietta Azzu, voce recitante insieme a Giuseppe Doneddu. Siamo tanti e molto uniti. Sono felicissima di tornare in Sardegna». Il messaggio di Antonella Ruggiero di nuovo nelI’Isola per cantare “La buona novella” di Fabrizio De André: il 29 aprile a Cagliari, all’audtorium del Conservatorio di via Bacaredda, e il giorno successivo a Sassari al Comunale di viale Trieste, con inizio alle 21. Concerti inizialmente previsti il 13 e 14 marzo di due anni fa e poi rinviati a causa del Covid.

L’omaggio a De André attraverso un concept album che ha oltre 50 anni.

«De André ha vissuto e interpretato la musica con uno sguardo aperto e libero. Le sue canzoni sono senza tempo, i giovani dovrebbero conoscerle».

Che cosa c’è dentro “La Buona Novella”?

“In ogni canzone tracima la visione del mondo anarchica, laica e terrena di un musicista che al suo quarto album ha già scritto un capolavoro”. Così Carlo Massarini sul disco di De André.

«Sono le parole giuste. È un racconto sempre attuale. Spero che i giovani possano trarre preziosi insegnamenti. Il disco è un patrimonio di tutte le generazioni. La musica di Fabrizio Andrè va oltre gli anni in cui è stata concepita. Spero che gli adulti possano trasmettere alle giovani generazioni questi tesori. Oggi i brani si fanno in un’altra maniera, i dischi si producono con l’aiuto della tecnologia, ma è fondamentale che i giovani conoscano le produzioni del passato. Gli adulti hanno questo compito. Genitori, nonni, insegnanti, che amano la musica, hanno questo compito».

A lei piace percorrere strade sempre nuove. Dai tempi dei Matia Bazar sino all’opera lirica, al tango, alla musica popolare e a quella sacra.

«Mi piace affrontare generi diversi, apparentemente lontani l’uno dall’altro. Mi immergo profondamente nelle nuove esperienze. Esploro vari mondi. “La Buona Novella” racconta vicende molto vicine a noi. La storia non cambia mai. L’essere umano non migliora certi aspetti del suo modo di essere. Ora stiamo vivendo il momento terribile di una nuova guerra che evoca furiosi combattimenti del passato».

Nei suoi viaggi che cosa ha trovato?

«Ho sempre cercato e trovato meraviglie musicali. Mi interessa la musica nella sua totalità, quando è bella e profonda e ha qualcosa da trasmettere. Sono tracce che vado a cercare per dare un senso a quello che faccio. Voglio evitare la routine».

Come si confronta con il mondo di De André?

«L’impatto emotivo è molto forte anche grazie alle voci meravigliose della Polifonica Santa Cecilia. Mi avvicino ogni volta come fosse la prima. In ogni concerto è così. Non c’è nulla di ripetitivo. Ogni volta è un’emozione nuova davanti agli spettatori. Una gioia averlo di nuovo di fronte in presenza. Il pubblico aspettava questi due concerti in Sardegna. In tanti mi hanno scritto. Sarà bello rivederci».

Con la corale Santa Cecilia e l’ensemble Laborintus ha cantato anche “Deus ti salvet Maria”.

«Un brano che racchiude l’anima profonda della Sardegna, antica e contemporanea. I canti della tradizione sarda sono testimoni di una storia di cui avverto il fascino e l’unicità ogni volta che arrivo nell’Isola. Non è solo la musica ad avere questa forza, ma anche l’artigianato, la poesia, la letteratura».

