Ruderi o beni identitari? Città divisa 

La demolizione dell’ex caserma dei carabinieri reali di Serbariu apre il dibattito sulla salvaguardia dei beni identitari antecedenti la fondazione della città mineraria. «Hanno abbattuto l’ultimo edificio simbolo dell’antico comune di Serbariu», è la lamentela più diffusa. La città di Carbonia, considerata da sempre la più giovane d’Italia, non è certo conosciuta per i suoi edifici storici di pregio quanto per l’architettura di fondazione e l’eccellente urbanistica. Sparsi per il territorio, dimenticati dai più, resistono ancora una manciata di edifici antecedenti la fondazione della città. Sono pochissimi infatti gli edifici storici che hanno resistito all’azione del tempo o alle demolizioni.

La delusione

«Se ne va un altro pezzo della nostra storia – spiega Carmen Manca, coautrice di un libro su Serbariu – ieri è stato abbattuto l’ultimo edificio simbolo dell’antico comune di Serbariu. Sono molto dispiaciuta, avrei preferito un restauro o che almeno la facciata fosse preservata». Parole in cui si rispecchia anche un’altra coautrice del libro storico su Serbariu: «Sono fortemente amareggiata – dice Mercedes Carcassona - spero che si sia in tempo per rivedere il progetto e magari ricostruire la facciata tale e quale a quella preesistente. Benché l’edificio fosse abbandonato da tempo, rappresentava la nostra storia» . La sorte toccata alla storica palazzina l’ex caserma dei carabinieri reali di Serbariu è solo l’ultima delle demolizioni che ha portato alla cancellazioni di edifici spesso di scarso pregio ma di alto valore identitario: «È un pezzo della storia cittadina che scompare per sempre – dice Roberto Abis, cultore della storia locale – nulla potrà far tornare l’ex caserma, in futuro si valuti più attentamente la possibilità di salvaguardare e tutelare i pochi edifici rimasti, magari mettendoli sotto vincolo». Già in passato l’abbandono e le ruspe avevano avuto la meglio su edifici che oggi in tanti rimpiangono. Del vecchio comune di Serbariu si sono persi nel tempo il montegranatico e il municipio, la facciata della chiesa di San Narciso col campanile a vela e la chiesa di Barbusi, quella di Santa Giuliana e il primo cimitero.

Valori identitari

Nel territorio di Carbonia ci sono una serie di edifici con alto valore storico identitario da tutelare – spiega Mario Zara, presidente dell’associazione Amici della miniera – nella maggio parte dei casi si tratta di edifici poco noti e che rappresentano la parte pionieristica dell’esperienza mineraria. Pur non essendo all’interno del contesto di fondazione meritano la valorizzazione affinché non si perdano totalmente le nostre radici» . A testimonianza del passato restano ancora il cimitero ottocentesco di Serbariu, le chiese campestri di Santa Maria di Flumentepido e di Santa Lucia di Sirri, la casa di Anselmo Roux a Bacu Abis oltre a qualche edificio delle miniere periferiche. Al posto dell’ex caserma, che fu sede anche delle regie poste e della scuola elementare, sorgerà un nuovo e moderno oratorio a servizio dell’adiacente parrocchia di San Narciso: «Quell’edificio aveva una sua storia ma presentava problemi strutturali e risultava essere un pericolo per l’incolumità delle persone – spiega Giovanni Tocco, ex vice sindaco di Carbonia – non poteva stare in quelle condizioni. La scelta fatta è la migliore possibile che consente la realizzazione di un nuovo edificio funzionale all’utilizzo che gli si vuole dare». Ma non tutti sembrano essere d’accordo: «Visto che l’edificio è stato abbattuto preferirei che si facesse una piazza – dice Benvenuto Zandara, appassionato di storia locale – quello che manca nel quartiere è un luogo vivibile da tutti e non solo da chi frequenta l’oratorio. Non voglio generare polemiche ma si corre il rischio di avere l’ennesimo oratorio vuoto in città».