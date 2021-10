Rubava gli slip: «A processo» 

Tre mesi di incursioni sul balcone per arraffare la biancheria sullo stenditoio, altrettanti di ansia per la proprietaria dell’abitazione e degli indumenti. Le imprese pirresi del 41enne monserratino Gianmauro Cardia erano terminate nel settembre 2020 quando i carabinieri, avviate le indagini dopo le denunce della vittima, si erano presentati a casa sua e, davanti alla refurtiva (28 slip e un reggiseno), aveva smesso di negare ed era rimasto in silenzio. Era lui, secondo i militari della stazione, il responsabile dei blitz cominciati il 10 giugno di quell’anno. Denunciato per atti persecutori e furto, si presenterà davanti al giudice delle udienze preliminari Roberto Cau il 14 dicembre: il pubblico ministero Alessandro Pili ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo, che ha affidato la difesa all’avvocato Antonio Serra.

Le incursioni

Cardia ha alcuni precedenti per spaccio ma anche specifici ed è sottoposto all’obbligo di dimora: non può varcare i confini del suo territorio comunale. In quei circa cento giorni di imprese aveva anche lasciato sul balcone un biglietto con chiari riferimenti sessuali, tali da «minacciare e molestare» la proprietaria di casa e della refurtiva. In sostanza, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si avvicinava all’edificio, controllava che nessuno fosse nei dintorni, si sporgeva sul balcone, allungava la mano e «si impossessava della biancheria intima» della donna. Tutto era cominciato su Facebook: il disoccupato aveva notato la 31enne in strada e l’aveva rintracciata sui social. Una volta individuata l’abitazione, al centro di Pirri, erano iniziate le incursioni. Una a fine giugno, una a metà luglio. Poi, dopo la sosta di agosto, altre tre a settembre. Tutte denunciate dalla vittima agli uomini dell’Arma e, nell’ultima occasione, con l’intervento degli agenti della squadra volante della polizia.

I filmati

Nei cinque furti erano stati portati via 28 slip e un reggiseno che la vittima, una volta recuperati, non aveva rivoluto indietro. I carabinieri, i quali avevano indirizzato le indagini su alcuni sospettati grazie ai filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza nella zona, erano risaliti a Cardia perché in una occasione era stato ripreso anche sul volto mentre saliva su quel balconcino al piano rialzato.

