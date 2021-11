Rubati i giochi per i bambini 

È successo nel parco della chiesa di Santo Stefano, in via Della Musica, dove l’associazione “Spazio Gioco” da qualche settimana sta organizzando delle attività per i bambini dai 4 ai 9 anni con lo scopo di farli giocare all’aperto. Un nuovo momento di svago, dopo il duro periodo di restrizioni per via dell’emergenza Covid: l'obiettivo degli organizzatori è quello di far stare insieme i più piccoli, e soprattutto allontanarli da da telefoni e computer.

Prima qualcuno ha scavalcato la recinzione del giardino, poi si è intrufolato all’interno di un gazebo, allestito qualche giorno fa, e ha portato via tutta l’attrezzatura necessaria per le attività ricreative dei bambini.

L’episodio

È successo nel parco della chiesa di Santo Stefano, in via Della Musica, dove l’associazione “Spazio Gioco” da qualche settimana sta organizzando delle attività per i bambini dai 4 ai 9 anni con lo scopo di farli giocare all’aperto. Un nuovo momento di svago, dopo il duro periodo di restrizioni per via dell’emergenza Covid: l'obiettivo degli organizzatori è quello di far stare insieme i più piccoli, e soprattutto allontanarli da da telefoni e computer.

Ma i ladri hanno rubato i loro giochi: sono spariti hula hoop, palline da tennis, blocchi per il salto ad ostacoli, colori, pennarelli, un trolley con all’interno attrezzatura varia, lasciando sul posto solo le lampade a led.

Il racconto

«Grazie al buon cuore di don Giulio Madeddu», spiega la vice presidente dell’associazione “Spazio Gioco” Marta Atzori, «da qualche tempo organizziamo le nostre attività nel parco della chiesa di Santo Stefano, tre volte a settimana dalle 16,45 alle 18,45. Abbiamo iniziato a organizzare gli appuntamenti prima al parco di Molentargius. Poi, anche per via degli orari, ci siamo trasferiti qui».

La sopresa

Tutto è filato liscio, fino a che è successo quello che nessuno, né tra i responsabili dell’associazione, né tra le famiglie, si aspettava. «In questi giorni», prosegue Atzori, «abbiamo allestito un gazebo per stare al coperto quando piove e all’interno abbiamo messo tutto il materiale che utilizziamo per le attività con i bambini. Ci sembrava un posto sicuro per mettere al riparo la nostra attrezzatura. Purtroppo qualcuno ha portato via tutto».

Sui social network

Ma i responsabili di Spazio Gioco non si sono persi d’animo. Hanno pensato alle possibili soluzioni dell'imprevisto. Da qui è nato l’appello, lanciato dall’associazione sulle pagine Facebook: «Salve siamo un’associazione che svolge attività per bambini nella chiesa di Santo Stefano in via Della Musica. Ci è stato rubato il materiale, tutta attrezzatura che ci era stata donata. Chiunque abbia voglia di aiutarci in qualche modo lo faccia».

E alla fine il quartiere si è mobilitato, non solo portando qualcosa. Qualcuno infatti ha trovato in strada parte della refurtiva, forse caduta nella fretta a chi aveva compiuto il furto e l’ha riportato all’associazione.

Nel mirino

Non è la prima volta che vandali e balordi prendono di mira la parrocchia. Più volte erano stati lasciati cumuli di rifiuti proprio davanti al cancello e persino dentro la recinzione e davanti alla chiesa vengono spesso abbandonate carcasse di auto distrutte e date alle fiamme.

