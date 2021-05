Rubano l’ambulanza del 118 

Quando l’autista del 118 è tornato in strada per prendere la barella a “cucchiaio”, non poteva credere ai propri occhi: l’ambulanza era sparita nel nulla. Rubata. Un furto in piena regola durante un intervento di soccorso: mai successo in tanti anni di servizio. Eppure è ciò che è accaduto l’altro ieri notte nel quartiere popolare di Sant’Agostino, quando ignoti hanno messo in moto il mezzo parcheggiato in Largo Era e sono spariti a sirene spente.

Momenti di panico

C’era da ricoverare un paziente affetto da ictus che, per fortuna, è stato subito preso in carico da una seconda ambulanza. L’intervento, dunque, è stato garantito senza ulteriori intoppi, mentre le forze dell’ordine hanno raccolto la denuncia dell’anomalo furto e si sono messe subito al lavoro. L’ambulanza, presa a noleggio dalla Sps, azienda fornitrice di attrezzature mediche di Sassari, aveva un dispositivo Gps incorporato, dunque è stato semplice rintracciarla tramite satellitare, seguendo il percorso compiuto dai malviventi.

Il recupero

Intorno alle due del mattino gli uomini della Questura di Sassari, infatti, l’hanno individuata in una traversa della Buddi Buddi, nelle campagne di Sassari. Il mezzo era stato nascosto tra le frasche. All’interno mancava solo una borsa frigo con dentro dei medicinali. Ma la sensazione è che chi ha commesso il furto avesse intenzione di tornare in un secondo momento a recuperare anche le apparecchiature e altri farmaci ben più pericolosi. Non ne ha avuto il tempo. La notizia del furto ha fatto il giro della città suscitando stupore e indignazione. Il caso ha voluto che durante le prime operazioni di soccorso una seconda ambulanza si è recata sul posto, proprio perché si trattava di un intervento complesso, su un paziente allettato. Questo ha permesso al malato di raggiungere l’ospedale tempestivamente.

Quando l’autista ha lasciato il mezzo per strada, con le chiavi nel quadro, non poteva immaginare che a qualcuno potesse venire in mente di mettere in moto, ingranare la marcia e andare via. L’ambulanza però è geolocalizzata e il ladro ha potuto fare poca strada.

