Ruba un chilo di canapa indiana 

Sarebbe riuscito a fare irruzione in una serra di canapa regolarmente autorizzata per scopi terapeutici, riuscendo anche a mettere da parte un chilo di boccioli. Ma non ha fatto i conti col proprietario dell’azienda e con un suo collaboratore che lo hanno inseguito e bloccato. I carabinieri della Stazione di Sestu, inviati nella zona dalla centrale operativa della Compagnia di Quartu, hanno poi fatto il resto. Lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria. Ieri Omar Porcu, 46 anni di San Sperate, è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato il ferma, scarcerando l’indagato, con l’obbligo di presentarsi per due volte al giorno alla caserma dei carabinieri di San Sperate. Questo sino all’8 settembre quando verrà celebrato il processo. A fissare la data è stato lo stesso giudice.

La scoperta

Il movimentato episodio è accaduto nella zona di “Sa magangiosa” nelle campagne di Sestu. L’uomo sarebbe riuscito a far breccia nella serra di canapa dove si sarebbe impossessato di un chilo di boccioli di cannabis indica. Una coltivazione con tutti i crismi della regolarità. I movimenti di questa persona, secondo il comunicato dei carabinieri, non sono sfuggiti al titolare dell’azienda, un 43enne cagliaritano residente a Sestu e ad un suo collaboratore 44enne, che lo hanno raggiunto ingaggiando con lo sconosciuto, dopo essere stati spintonati, un’animata colluttazione. I due riuscivano comunque a bloccarlo e immobilizzarlo, e anche a richiedere poi tramite il 112 l'intervento dei carabinieri.

I rinforzi

L’allarme è subito scattato con l’invio nella zona indicata dei carabinieri della Stazione di Sestu, impegnati in quel momento in un servizio di prevenzione nel centro abitato e nelle periferie della cittadina. Il presunto ladro, accusato poi di rapina impropria, è stato così bloccato, accompagnato in caserma, identificato e dichiarato in arresto. I carabinieri sono anche riusciti a recuperare la preziosa refurtiva, restituita al legittimo proprietario.

L’indagato non è però finito in carcere, ma agli arresti domiciliari. Ieri mattina, dopo alcune ore trascorse così nella propria abitazione, lo stesso è stato accompagnato dai carabinieri di fronte al giudice al Palazzo di giustizia di Cagliari. L’udienza si è conclusa rapidamente con il rinvio del processo al prossimo otto settembre. L’uomo è stato comunque scarcerato con l’obbligo di recarsi due volte al giorno nella caserma dei carabinieri di San Sperate.

Non è la prima volta anche nella provincia di Cagliari che le coltivazioni autorizzate della cannabis indica, siano finite nel mirino di sconosciuti. Ma non sono mancati neppure gli arresti (come è accaduto sul litorale di Quartu alcuni anni fa) e il recupero della preziosa refurtiva. Una cannabis che evidentemente fa “gola” e che potrebbe garantire facili e immediati guadagni.

RIPRODUZIONE RISERVATA