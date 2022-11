Ruba le olive, arresto annullato 

Sarebbe stato sorpreso martedì mentre cercava di caricare nella sua auto circa 200 chili di olive, venendo arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato furto in abitazione. Ma l’arresto di Fabio Scontus, 35 anni di Carbonia, non è stato convalidato dal giudice del Tribunale che ha derubricato il reato in tentato furto semplice, rinviando gli atti alla Procura perché si proceda, eventualmente, con una normale denuncia-querela da parte del proprietario dell’oliveto.

La vicenda

L’accusa per il 35enne, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, era stata quella di tentato furto in abitazione, un reato grave che consente l’arresto di chi viene sorpreso a rubare all’interno di una abitazione o nelle sue pertinenze. In questo caso, Fabio Scontus sarebbe stato bloccato da una pattuglia di agenti e accusato di volersi impossessare di circa 200 chili di olive trafugate, dopo aver scavalcato il cancello di un fondo i proprietà di un concittadino. Quando sono intervenuti i poliziotti – sempre secondo l’accusa – il giovane aveva già iniziato a riporre le merce nel bagagliaio della sua Citroen C3.

L’udienza di convalida

Dopo l’arresto, l’imputato è comparso davanti al giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, per la convalida degli atti e l’avvio del processo per direttissima, ma nel corso dell’udienza è emerso che il fondo agricolo non si trovava accanto ad una casa abitata. In realtà, a quanto pare, il rudere agricolo era disabitato, da qui la decisione del giudice di derubricare il reato contestato in tentato furto semplice. Una volta modificata l’imputazione è stato il difensore Riccardo Floris a sollecitare che l’arresto non venisse convalidato, visto che per quel tipo di imputazione non è previsto. Al termine di una breve camera di consiglio il giudice Dettori ha disposto dunque di non convalidare il provvedimento, rinviando gli atti in Procura per ulteriori adempimenti. La scelta di proseguire l’azione penale potrebbe ora ricadere sul proprietario dell’oliveto che, se non l’ha già fatto, dovrà presentare una querela sull’accaduto. Nel frattempo Fabio Scontus è tornato in libertà e le olive sono state riconsegnate al legittimo proprietario.