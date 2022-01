Ruba le chat dell’ex fidanzata 

Tanto geloso da riuscire a far breccia tra le password del telefonino dell’ex fidanzata, per leggere e “rubare” conversazioni e chat con i conoscenti, inviate poi sul suo telefono. Una storia che ha convinto la vittima, una impiegata di 42 anni, a bussare nella caserma dei carabinieri di Selargius, denunciando l’accaduto. Ieri, a conclusione de indagini particolari e sofisticate, i militari della Stazione cittadina hanno inviato alla Procura della Repubblica di Cagliari un dettagliato rapporto con l’accusa di «accesso abusivo ad un sistema informatico altrui». L’inchiesta, coordinata dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu e dal luogo tenente Giorgio Faedda, comandante della Stazione di Selargius, ha visto impegnati per diversi giorni alcuni sottufficiali della stessa stazione, esperti di sistemi informatici. Sotto accusa è finito un 50enne che sarebbe stato in passato fidanzato della donna.

La scoperta

Tutto è iniziato quando la donna si è accorta che il suo telefonino era stato “violato”. La vittima si è subito recata in caserma, presentando una dettagliata querela sull’accaduto. Le indagini, subito avviate avrebbero consentito ai militari di verificare che l’uomo, all’insaputa della denunciante, era riuscito a carpire il pin dello smartphone della vittima, riuscendo così ad aprire l’applicazione social “WhatsApp”. Poi ha inoltrato sul proprio indirizzo di posta elettronica alcune chat della ragazza dal contenuto privato.

La donna ha però scoperto tutto: un giorno, controllando nella casella della posta inviata dal proprio account, si è accorta della mail inviata all’indirizzo dell’ex fidanzato, che evidentemente non si era preoccupato di cancellare le tracce. Nel corso di una successiva discussione l’uomo avrebbe anche ammesso con la donna di essere stato lui l’autore della “sottrazione” di quella corrispondenza.

L’epilogo

Insomma: una amicizia ed un fidanzamento finito male ed una vicenda che presto potrebbe finire di fronte al magistrato. Sarà il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari (al quale l’ex fidanzato geloso potrà raccontare la sua versione dei fatti), a occuparsi insomma della vicenda da Gossip. La donna si è sicuramente preoccupata di quanto subito anche se nelle conversazioni “rubate”, pare per pura gelosia. In merito non si hanno altri particolari. Anzi, sulla vicenda, gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo, non rivelando, per ovvi motivi di riservatezza, i nomi dei protagonisti. Inutile, insomma, tentare di saperne di più.Negli ultimi tempi i carabinieri della Compagnia di Quartu e delle Stazioni dipendenti, si sono spesso interessati di episodi di gelosia con diverse denunce scattate dopo le querele da parte delle presunte vittime. Vicende che in qualche occasione sono finite anche col ritiro della querela e quindi con un colpo di spugna capace di cancellare ogni dissidio.

