Ruba cibo al market, finisce in carcere 

Cerca di portare via 40 euro di alimentari, ma viene sorpresa dai commessi: la sua reazione scomposta le costa un’accusa di rapina impropria e da ieri è rinchiusa in carcere.

L’udienza

Non si dava pace, ieri mattina, Elena Fois, cinquantasettenne di Carbonia finita davanti al giudice dopo essere stata arrestata per un furto che non è riuscita a portare a termine lunedì al Super Pan di via Santa Caterina: «Il mio frigorifero era vuoto – ha dichiarato ieri mattina in lacrime al giudice durante l’udienza di convalida – avevo solo dieci euro e ho pagato quello che ho potuto. Non avrei mai fatto del male a nessuno». Per capire bene cosa sia accaduto occorre tornare ai momenti precedenti all’arresto. La donna è arrivata al supermercato e nelle buste che portava con sè ha messo una confezione di macinato misto, una di fettine, una di capaccio, due hamburger, un barattolo di sugo, una birra, le sottilette e una confezione di detersivo. Si è poi diretta verso le casse, ha lasciato parte della spesa in una cassa vuota e parte in quella presidiata dalla commessa alla quale ha pagato un totale di dieci euro, gli unici soldi che aveva in tasca. Poi, prima di uscire, ha raggiunto l’altra cassa per prendere l’altra parte dei prodotti scelti e si è diretta verso l’uscita. Pare, così hanno detto gli addetti del market, che non fosse la prima volta e per questo era stata tenuta d’occhio.

L’arresto

Immediatamente le hanno perciò chiesto di rientrare per restituire il maltolto. La donna si è agitata soprattutto quando ha capito che erano stati chiamati i carabinieri e ha infranto la bottiglia che non aveva pagato. Un’azione che ha spaventato gli addetti che si sono sentiti minacciati da quella bottiglia rotta che teneva in man. Un gesto che, davanti al giudice, ha fatto modificare l’accusa da furto aggravato a rapina impropria: «Giuro che non avrei mai fatto loro del male – ha detto ieri disperandosi quando il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa del processo che si terrà lunedì prossimo – ero disposta a restituire tutto o anche a pagare pian piano la merce che avevo preso».