Roversi & Buozzi, coppia (d’autore) in residenza d’arte per Villacidro 

Parafrasando il Signor G. potremmo canticchiare “Sapessi come è strano arrivare a Villacidro da Milano”. I coniugi Paolo Roversi e Bea Buozzi, accompagnati dal loro saggio chihuahua Rimbaud, hanno lasciato per tre giorni la città del Duomo e si sono immersi nel Paese d’ombre per vivere una esperienza particolare e conoscere una parte di Sardegna che non compare tanto spesso nelle storie Instagram di vip e influencer.

Parafrasando il Signor G. potremmo canticchiare “Sapessi come è strano arrivare a Villacidro da Milano”. I coniugi Paolo Roversi e Bea Buozzi, accompagnati dal loro saggio chihuahua Rimbaud, hanno lasciato per tre giorni la città del Duomo e si sono immersi nel Paese d’ombre per vivere una esperienza particolare e conoscere una parte di Sardegna che non compare tanto spesso nelle storie Instagram di vip e influencer.

Il luogo

«Approdare a Villacidro è stato un caso», esordisce Roversi. «Siamo ospiti del progetto Luoghi Letterari Sardegna, portato avanti dall’associazione culturale Mediterranea di Gianmarco Murru e dall'editor di EditReal Giulio Pisano. Ha coinvolto sette scrittori adottati da diversi Comuni sardi che hanno dato la loro disponibilità, così eccoci qui». Obiettivo del viaggio è scrivere due racconti ispirati dai luoghi villacidresi che hanno visitato «grazie all'attenta guida di Giuditta Sireus, vicepresidente della Fondazione Giuseppe Dessì che ha organizzato il soggiorno” aggiunge Buozzi. Verranno pubblicati da Arkadia in una raccolta, insieme alle storie brevi degli altri cinque scrittori che hanno fatto da apripista alla prima edizione del progetto di turismo culturale.

Autori

I due scrittori - “ma io non lo sono scrittrice di professione, dato che nella vita mi occupo di produzione televisiva» specifica Bea - hanno ripercorso le strade narrate da Giuseppe Dessì, respirato i profumi della macchia mediterranea e abbracciato ulivi centenari. «Porterò a Milano il misticismo e il silenzio. Gli ulivi contorti del Parco di San Sisinnio, le streghe, l'esperienza del frusciare di rami al tramonto che abbiamo vissuto nei terreni dell'azienda olivicola di Masoni Becciu». Per Paolo, è la chimica a vincere: «Il Farmamuseo e i veleni della Potecarìa Fanni mi hanno colpito».

Ispirazione

Il territorio di Villacidro dovrà ispirare due racconti assai diversi, dato che Paolo Roversi e Bea Buozzi si occupano di due generi letterari agli antipodi. «Scrivo unicamente crime e gialli», racconta Paolo «penso che la specializzazione sia una chiave importante per rendere la scrittura credibile e non avrebbe neppure senso cercare un altro genere letterario che non sento mio, dopo tanto lavorare su questo genere. Lo insegno alla scuola Holden di Torino e ho fondato quest'anno una nuova scuola di scrittura, la Crime Fiction Factory. Ho fondato il festival del giallo Nebbiagialla, il portale MilanoNera, l'Accademia del giallo di Milano e il laboratorio di scrittura NoirLab. Direi che sono abbastanza coerente nel mio percorso». Bea Buozzi (nome d'arte ispirato dalle due B di Brigitte Bardot) racconterà invece di Villacidro con altro occhio: «Il mio genere è quello che comunemente viene chiamato commedia sentimentale, o rosa. Inizialmente mi divertivo a scrivere racconti brevi sul mio blog, un giorno mi ha chiamato un editore e mi ha chiesto se avessi un romanzo nel cassetto. Nasce così Beati e Bannati per Perrone Editore, nel 2010. In seguito ci ho preso sempre più gusto, e ho pubblicato per Mondadori la trilogia dei tacchi: “Matta per Manolo”, “Tutte Choo per terra” e “La vita è una Loubou meravigliosa”. Poi “Love Trotter” per Sem e infine “L’anno dei nuovi inizi” per Morellini». La coppia presenta spesso insieme i suoi libri sia negli eventi letterari che nelle librerie: «Alla fine siamo le persone che meglio conoscono l’uno il libro dell2altra e spesso nascono delle gag divertenti. Senza contare che ottimizziamo logistica e tempi», spiega Paolo. «Un po’ in stile Casa Vianello», ride Bea. Talmente in sintonia da aver scritto, qualche anno fa, un libro a quattro mani. «“Twelve”, per Fabbri Editore - ricorda Roversi - la storia di un lupo mannaro. Io volevo semplicemente scrivere la storia cruenta di un mostro, ma doveva esserci una storia d'amore». «Nasce così Stella Martini. Il nostro pseudonimo comune», chiosa Buozzi. «Anche se l'ultima parola è sempre della moglie!», conclude Paolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata