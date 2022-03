Rotte estive, per Milano voli a rischio  

«Volotea è in grado per il momento di riconfermare per il periodo estivo la sola rotta Cagliari-Roma Fiumicino». L’annuncio della compagnia, che ha in gestione le rotte della continuità territoriale fino al 14 maggio, giunge come un fulmine a ciel sereno. Se non altro perché l’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, aveva appena ribadito, ai microfoni di Videolina, che i collegamenti sono al sicuro fin dal 15 maggio e fino al 30 settembre. Insomma, per la Regione, l’estate è in salvo e «la disponibilità data su una rotta fondamentale come la Cagliari-Roma ci conferma che la strada intrapresa è giusta», dice Todde.

L’incognita Milano

Alle 13.15 di ieri, la sorpresa: Volotea rompe il silenzio con un comunicato che sì «conferma il suo impegno per la Sardegna», assicurando «anche per il periodo estivo» i collegamenti dallo scalo di Elmas alla capitale, ma –viceversa - non dà alcuna certezza sulla rotta per Milano Linate (oltre che su Olbia e Alghero). «L’aumento del costo del carburante e l’evolversi dello scenario internazionale hanno determinato un clima di incertezza per l’intero settore. Per queste ragioni Volotea è in grado per il momento di riconfermare per il periodo estivo la sola rotta Cagliari – Roma Fiumicino. La compagnia, infatti, sta ancora analizzando i dati sulle rotte della continuità territoriale e l’evolversi dello scenario, e non ha ancora maturato una decisione in merito a quali rotte verranno operate tra gli altri scali sardi e gli aeroporti di Linate e Fiumicino». Risultato: Volotea accetterà i collegamenti estivi tra Cagliari e Roma, partecipando al bando-ponte senza compensazioni. Quelli per Milano? Restano scoperti (per ora).

La Regione

Di diverso avviso l’assessore: «Su tutti i voli della continuità – specifica Todde – diversi vettori hanno già manifestato un forte interessamento e avrebbero già accettato se non ci fossimo trovati davanti alle recenti e improvvise turbolenze di mercato, con un preoccupante scenario internazionale e un aumento del costo dei carburanti. Ora, come confermato da Volotea, le compagnie stanno valutando nel dettaglio ogni rotta e credo che a breve potranno presentare le offerte per tutti i collegamenti in continuità nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre». Quanto al nuovo bando tutti i vettori potranno partecipare. «Così abbiamo messo in sicurezza la continuità fino al 2025».