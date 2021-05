Rotatorie per ridurre i pericoli della 554 

Il tenente colonnello Marco Cantori, comandante della Polizia locale di Selargius, non ha dubbi. «Questa strada non è più in grado si sopportare il traffico di oggi. Si è ridotta a una via di comunicazione urbana con tanti insediamenti sulla destra e sulla sinistra, semafori e incroci a raso, incidenti quasi quotidiani e anche con maxi tamponamenti, come quelli di giovedì». In una giornata tre incidenti e ben 18 auto coinvolte.

«In certe giornate non riesce a sopportare il volume del traffico. Si creano chilometri di coda, con l’impossibilità anche di offrire gli spazi necessari per il rispetto della cosiddetta distanza di sicurezza: ecco quindi i giganteschi tamponamenti, legati ovviamente anche ad altri fatti, come il mancato rispetto dei limiti di velocità, l’uso dei telefonini, la disattenzione. Sono tanti insomma i fattori che possono trasformare la carreggiata in un inferno», spiega Cantori.

I rimedi

E allora? Cosa si può fare per migliorare le condizioni di sicurezza di una delle strade più trafficate della Sardegna? In campo ci sono tanti progetti ancora fermi al palo. «Ricordo», dice il comandante Cantori, «che in origine la 554 tra Terra Mala e Gannì si sarebbe dovuta unire alla statale 131, liberando la 554 cagliaritana da un bel po’ di traffico. Di questo progetto non si parla più. Così la strada finisce per dover ospitare macchine in arrivo da mezza Sardegna o quasi. Ci devono passare tutti per raggiungere l’aeroporto, per recarsi verso il Sulcis, il Medio Campidano, la provincia di Oristano e oltre. Una strada che in certo giorni della settimana soprattutto quando sono aperte le scuole, non riesce più a sopportare tanto traffico».

Si parla da tempo dei semafori da eliminare e della realizzazione delle rotatorie. «Ci sono progetti e finanziamenti. Ma attenzione, anche le rotatorie possono creare problemi quando il flusso delle auto è eccessivo: i pedoni, ad esempio, dove devono passare?. Alla rotatoria bisogna aggiungere le strisce pedonali. La soluzione? Il sottopassaggio. Insomma la cosa è complicata. Ripeto, ormai questa è una strada quasi urbana: le conseguenze sono quelle che viviamo quasi tutti i giorni».

Fondi europei

Non resta che attendere gli eventi sperando anche nelle metropolitana di superficie, capace di chiudere l’anello fra Sinnai, Maracalagonis, Quartu, Selargius e Monserrato, e potrebbe convincere gli automobilisti dell’hinterland a lasciare la macchina a casa. Ma i tempi sono lunghi. L’occasione potrebbe arrivare con l’arrivo dei fondi europei. Intanto la vecchia 554 è costretta ad ospitare un traffico sempre più pesante. Un bel problema che i centri abitati che lambisce, per le fabbriche che ospita. Certo, portare laStatale 554 di Terra Mala sino alla 131, sarebbe stato l’ideale. Ma i tempi sono lunghi e servirebbero tantissimi soldi. Un progetto di cui non si parla da tempo. Fra poco invece dovrebbero iniziare i lavori di collegamento fra le due 554, lungo la vecchia 125 che lambisce il Simbiritzi. Ma non tutti sono d’accordo sul tracciato.

18

coinvolte in tre diversi incidenti nella giornata di giovedì