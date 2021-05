Rotatoria sulla 387, sbloccato il progetto: ora la palla all’Anas 

Dopo anni di attesa - intervallati da troppi incidenti, spesso gravi, e diverse croci - il progetto della rotatoria lungo il tratto selargino della 387 è pronto. Un piano per la sicurezza stradale - concentrato poco dopo il chilometro 7 - definito dal Comune di Selargius, e che ora spetterà all’Anas finanziare e realizzare. Nella rotatoria ci sarà anche una targa in ricordo delle vittime della Statale. «Un atto sentito e doveroso, per ricordare chi in quel tratto di strada maledetto si è fermato per sempre», annunciano il sindaco Gigi Concu e la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Gabriella Mameli.

Il progetto

Il percorso per la definizione del progetto è partito all’inizio dello scorso anno, con il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Anas, proprietaria della strada. Un documento di sei pagine in cui veniva ribadita la pericolosità dell’incrocio tra la statale 387 e via della Scienza, strada che conduce all’Osservatorio astronomico selargino: lì dove ogni giorno le auto sfrecciano a tutta velocità, come denunciano da tempo gli stessi dipendenti del Campus della scienza con tanto di segnalazioni indirizzate al Prefetto, oltre che al palazzo comunale e all’Anas. Alcuni mesi fa il Comune aveva affidato gli incarichi per stilare le relazioni geologiche e archeologiche: un passaggio fondamentale che di fatto ha escluso la presenza di reperti storici nella zona.

Al centro dell’intervento l'arteria che conduce a Dolianova, dove l’iter per la realizzazione della rotatoria procede spedito. «Il progetto preliminare è pronto», sottolineano sindaco e la sua vice, «ieri mattina è stato presentato in commissione. Il prossimo passaggio sarà in Consiglio per l’approvazione della variante al Pano urbanistico comunale necessaria per procedere con gli espropri, e dedicarci alla fase definitiva ed esecutiva», spiegano. Poi tutto passerà nelle mani dell’Anas: come da protocollo d’intesa firmato l’anno scorso con il Comune, sarà infatti l’ente nazionale per le strade a realizzare l’opera.

I costi

Un intervento da 1 milione di euro circa: la rotatoria avrà 26 metri di diametro interno, e 40 esterni, e sarà capace di smaltire oltre 20mila veicoli al giorno. «Un’opera fondamentale, che consentirà di eliminare l’attuale incrocio a raso, mettendo in sicurezza la strada, e di dare risposta ai tanti dipendenti dell’Osservatorio astronomico che in diverse occasioni si sono rivolti anche al Prefetto per segnalare la pericolosità dell’arteria», ricordano Concu e Mameli.

Troppi incidenti

Un tratto di strada diventato troppo pericoloso, come dimostrano i tanti incidenti che si verificano a ridosso dell’incrocio. Uno degli ultimi risale al 14 gennaio dell’anno scorso: un tragico schianto in cui perse la vita un giovane selargino, Enrico Spiga, proprio all’altezza dell’ex Polveriera, in quel tratto di strada maledetto dove il ragazzo viaggiava a bordo della sua utilitaria insieme al fratello. «La targa ricorderà anche la sua giovane vita», dice il sindaco Concu.

Presenti alla riunione svolta ieri in Municipio - con le commissioni Urbanistica e Lavori pubblici - anche i due esponenti dell’opposizione Nicola Onano e Francesca Olla, entrambi del Pd. «Ci auguriamo che ora il Comune solleciti l’Anas affinché i lavori vengano svolti con celerità», il commento dei due consiglieri comunali dem, «e soprattutto che questa collaborazione possa permettere anche lo sblocco dei progetto della 554, risolvendo quindi il più grande problema di viabilità e traffico per la nostra città».

