Rotary corre per la scherma paralimpica 

Ci si può già iscrivere in tre attività commerciali del centro: Adidas Store, via Tirso, Stilnovo La Murrina, via Diego Contini, Tharros Caffè, Via Tharros, ma per le non competitive ci si potrà iscrivere anche poco prima dell’avvio in piazza Roma, luogo da cui alle 19.30 prenderà il via il grande serpentone di atleti che attraverserà le vie del centro fino a toccare anche via Cagliari.

L’evento sportivo e benefico è aperto a tutti, professionisti e amatori, semplici appassionati della corsa o delle lunghe passeggiate. Sono tre le gare in programma: la 10 chilometri competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la passeggiata non competitiva di 3 chilometri. A partire dalle 16, tra piazza Eleonora e piazza Roma sarà possibile perfezionare le iscrizioni e ritirare i pettorali.

Sabato le vie del centro saranno animate dalla Rotary corre, l’iniziativa sportiva organizzata dal Rotary Club, dal RotarAct e dall’Interact cittadini. L’obiettivo della manifestazione sarà quello di raccogliere fondi da dedicare all’acquisto di due sedie a rotelle e una pedana per consentire ai giocatori di scherma con disabilità di poter praticare liberamente questa attività sportiva. «L’idea ci è venuta a dicembre- spiega la presidente del Rotary Adriana Muscas- quando in città sono giunti gli atleti paralimpici per Facciamo Squadra, un fine settimana di sport e inclusività».

Il programma

Beneficenza e inclusività

Dopo la prima edizione della Rotary Corre venne acquistato un defibrillatore e con i fondi raccolti nel 2018 vennero posizionati i faretti per illuminare il percorso perdonale che da Brabau porta a Torre Grande. Questa volta l’asticella vola ancora più in alto. «Ci aspettiamo molti più iscritti rispetto al 2019- spiega Ugo Barbiero, Past President del Rotary – in quell’anno furono 400. Poi è arrivata la pandemia e non ci siamo fermati, abbiamo utilizzato le risorse per poter effettuare campagne di screening anticovid nelle scuole e abbiamo devoluto i buoni pasto in collaborazione con le attività cittadine». Una manifestazione molto sentita da tutto il club «anche perché rappresenta la chiusura dell’anno rotaractiano. La città risponderà benissimo come sempre, unendo lo sport al divertimento» aggiun ge Fabio Melis, pre sidente del Rotaract, che include i giovani dai 18 ai 30 anni. Quest’anno s i sono aggiunti anche i ragazzi dell’istituto scolastico di via Marconi che hanno dato vita all’Interact, « un gruppo di studenti tra i 13 e i 18 anni- conclude Muscas- questi ragazzi hanno idee brillanti, è importante che fin da giovanissimi possano mettersi a disposizione di chi ha più bisogno».

